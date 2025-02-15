Канцлер Германии: Демократия - сильнее Илона Маска

Олаф Шольц в интервью Funke Mediengruppe и Ouest-France раскритиковал вмешательство миллиардера Маска в избирательную кампанию в ФРГ.

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал вмешательство миллиардера Илона Маска, возглавляющего департамент эффективности правительства (DOGE) США, в избирательную кампанию в ФРГ. Шольц дал интервью газетам Funke Mediengruppe и французскому изданию Ouest-France, которые публикуют выдержки из беседы в субботу, 15 февраля.

"Демократия - сильнее Илона Маска", - подчеркнул Шольц.

По словам главы кабмина ФРГ, его беспокоит, что глава DOGE "призывает к избранию крайне правых партий в Европе - не только в Германии, но и во многих других странах".

"Считаю, что нам нужно меньше торговых барьеров"

Олаф Шольц также коснулся статуса отношений с Вашингтоном при Дональде Трампе: "США - наш друг". "Мы прежде всего благодарны США за то, что после 1945 года Германия стала демократической и свободной страной. Наши отношения базируются на этом фундаменте", - констатировал он.

В то же время политик раскритиковал объявленные Трампом тарифы на алюминий и сталь. "В принципе, я считаю, что нам нужно меньше торговых барьеров, а не больше", - заявил Шольц, добавив, что по этому вопросу Европа выступает единым фронтом.

Евросоюз с его 450 млн жителей - крупнейшая экономическая зона в мире, указал канцлер Германии. По его словам, "это дает нам сильную позицию". Еврокомиссия отреагирует "очень быстро" на тарифные меры Вашингтона, пообещал глава кабмина ФРГ.

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