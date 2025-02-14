Зеленский отказался передавать администрации Трампа половину всех ископаемых Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать в Мюнхене соглашение с США, которое предполагало, что Соединенные Штаты получат половину всех запасов полезных ископаемых Украины. пишет российской оппозиционное издание Meduza. Первым об отказе Зеленского сообщил журналист The Washington Post Джош Рогин, ссылаясь на слова американских конгрессменов, участвующих в Мюнхенской конференции по безопасности. Частично, эти сведения подтверждают источники агентства Reuters.

"Несколько конгрессменов здесь, в Мюнхене, рассказали мне, что делегация конгресса США вручила Зеленскому бумагу, которую они хотели, чтобы он подписал, и которая предоставляла бы США права на 50% будущих запасов полезных ископаемых Украины. Зеленский вежливо отказался это подписывать", — написал Джош Рогин в соцсети Х.

Multiple lawmakers here in Munich told me the U.S. Congressional delegation presented Zelensky with a piece of paper they wanted him to sign which would grant the U.S. rights to 50% of Ukraine’s future mineral reserves. Zelensky politely declined to sign it. #MSC2025 — Josh Rogin (@joshrogin) February 14, 2025

Президент США Дональд Трамп не раз говорил, что хочет получить редкоземельные металлы из Украины на сотни миллиардов долларов в обмен на американскую помощь объемом около 130 млрд долларов, оказанную Киеву с 2014 года. Речь может идти о титане, уране, литии, графите и других минералах.

Как ранее сообщал Delfi, Украина оценивает стоимость запасов этих минералов в 14,8 трлн долларов. Очевидно, что половина от запасов такой стоимости в разы превышает все требования Дональда Трампа, не говоря об объемах помощи, оказанной Украине за 10 лет.

Трамп отмечал, что США должны получить доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, удастся ли успешно заключить мирное соглашение между Россией и Украиной. Владимир Зеленский говорил, что Украина открыта к сотрудничеству на взаимовыгодной основе.

Источники агентства Reuters также сообщили, что Зеленский в ходе встречи с группой американских сенаторов в Мюнхене выразил обеспокоенность по поводу соглашения, подготовленного США. Зеленский "почувствовал, что его необоснованно просят подписать то, с чем он не имел возможности ознакомиться", — сказал один из собеседников агентства. "Я не думаю, что ему понравилось предложение в духе 'бери или вали'", - сообщил другой собеседник агентства. Другие охарактеризовали предложение, сделанное министром финансов Скоттом Биссентом в среду в Киеве, как одностороннее. Это подтвердил также и участник встречи, сенатор-демократ Брайан Шац.

По словам источника Reuters, президент Украины заявил, что его страна сделает свое предложение, которое будет основываться на украинской конституции. Представители Киева 14 февраля передали США свои предложения по двустороннему соглашению по полезным ископаемым.

Cодержало ли предложение США какие-либо положения по гарантиям безопасности для Украины, неизвестно.

14 февраля президент Украины Владимир Зеленский также провел в Мюнхене встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Во встрече участвовали госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Кит Келлог. "Наши команды продолжат работу над документом", — заявил Зеленский после переговоров. Он добавил, что ждет Келлога в Киев "для дальнейших совещаний и более глубокой оценки ситуации на местах".

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