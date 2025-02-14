Немецкие следователи склоняются к тому, что наезд на толпу в Мюнхене был терактом

Следствие исходит из того, что наезд автомобиля на демонстрантов в Мюнхене в четверг был терактом. Об этом заявил министр внутренних дел федеральной земли Бавария Йоахим Херрман.

За несколько часов до его заявления легковой автомобиль Mini Cooper въехал в участников демонстрации, организованной в центре Мюнхена профсоюзом Verdi. Сидевший за рулем 24-летний афганец приблизился к демонстрантам, обогнув сопровождавший колонну полицейский автомобиль, а затем увеличил скорость и врезался в толпу манифестантов.

Полицейские произвели выстрел по автомобилю и затем задержали его водителя, получившего легкие огнестрельные ранения. По данным полиции, в результате наезда на толпу пострадали около 30 человек, среди них есть тяжело раненые. Ребенок, пострадавший во время нападения, находится в опасном для жизни состоянии. Обер-бургомистр баварской столицы Дитер Райтер заявил о "черном дне для Мюнхена".

Херрман опроверг первоначально распространенные сообщения о том, что предполагаемый преступник был нелегальным беженцем, неоднократно судимым за кражи в магазине, и что его должны были выслать из Германии. По словам главы земельного МВД, афганец находился на территории ФРГ легально с 2016 года, работал в магазине, несколько раз выступал на заседаниях судов как свидетель и потому фигурировал в судебных протоколах.

В квартире задержанного, который проживал в многоэтажном доме в мюнхенском районе Зольн, был проведен обыск.

Министр внутренних дел Баварии не ответил точно на вопрос о мотивах преступления, заявив, что расследование продолжается. По данным агентства dpa, перед нападением подозреваемый опубликовал в соцсетях исламистский пост.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер ранее подтвердил, что речь идет предположительно о целенаправленном нападении. По его словам, среди немецких политиков растет решимость противодействовать подобным преступлениям. Это не первое подобное деяние, необходимо что-то "быстро" менять, добавил Зёдер.

Расследованием преступления занялось Центральное управление борьбы с экстремизмом и терроризмом прокуратуры Мюнхена. Предположения о возможных соучастниках подозреваемого не подтвердились, отметили в полиции.

22 января в баварском Ашаффенбурге подлежавший депортации уроженец Афганистана напал с ножом на группу детей. Погибли двухлетний мальчик марокканского происхождения и 41-летний прохожий, поспешивший на помощь. Еще три человека, в том числе двухлетняя девочка, получили ранения.

Вечером 20 декабря черный BMW на большой скорости въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге, столице федеральной земли Саксония-Анхальт. За рулем находился Талеб А. — врач 1974 года рождения из Саудовской Аравии. Он приехал в Германию в 2006 году, имел разрешение на долгосрочное пребывание в ФРГ. Еженедельник Der Spiegel уточнял, что подозреваемый — врач-психиатр и психотерапевт. В результате атаки погибли пять человек, более 200 были ранены.

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