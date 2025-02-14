Джей Ди Вэнс опроверг возможную отправку войск США в Украину

Джей Ди Вэнс отверг возможность отправки американских войск в Украину. Он заявил, что журналисты неверно истрактовали его слова.

Вице-президент США отверг возможность отправки американских войск в Украину.

"Президент Трамп - величайший специалист по заключению сделок, и он принесет мир в регион, прекратив войну в Украине. Как мы всегда говорили, американские войска никогда не должны подвергаться опасности там, где это не способствует американским интересам и безопасности. Эта война идет между Россией и Украиной", - написал он в соцсети Х в пятницу, 14 февраля.

Таким образом Вэнс опроверг опубликованное ранее изданием The Wall Street Journal (WSJ) интервью с ним, в котором говорилось, что, если Россия откажется заключить мирное соглашение с Украиной с долгосрочными гарантиями для этой страны, США могут принять против Москвы новые санкции и даже отправить в Украину своих военнослужащих.

"Существуют экономические рычаги воздействия, есть, конечно, и военные инструменты, которые США могли бы использовать против Путина", - привели журналисты слова Вэнса.

"Тот факт, что WSJ исказила мои слова так, как она это сделала для этой статьи, абсурден, но неудивителен, учитывая, что они годами добивались того, чтобы больше американских сыновей и дочерей в военной форме без необходимости отправлялись за границу", - отреагировал Вэнс на публикацию The Wall Street Journal.

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