Зеленский: Украине будет "очень-очень-очень сложно" без военной поддержки США

Украине будет "очень, очень, очень трудно" выжить без военной поддержки США, как сейчас, когда война продолжается, так и в будущем, после ее окончания, сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Конечно, во всех сложных ситуациях есть шанс. Но у нас будет мало шансов, очень мало шансов выжить без поддержки Соединенных Штатов. Я думаю, что это очень важно, критически важно", — рассказал украинский президент журналистам.

Он добавил, что "не хочет думать" о гипотетической ситуации, в которой США отказывается от дальнейшей помощи Киеву.

В пятницу 14 февраля Зеленский в Мюнхене встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Оба политика заявили, что остались довольны разговором, и анонсировали продолжение контактов. Ранее Вэнс выступал за прекращение помощи США Киеву.

Когда состоялся разговор Зеленского с NBC, до или после его встречи с Вэнсом, не уточняется.

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