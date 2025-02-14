Освобожденный в рамках обмена с США россиянин Александр Винник прилетел в Москву

Основатель криптобиржи BTC-e Александр Винник, освобожденный в ходе обмена заключенными между Вашингтоном и Москвой, прилетел в Россию в ночь на пятницу, сообщили агентства ТАСС и "Интерфакс".

По их данным, бизнес-джет Mitsubishi Challenger приземлился в аэропорту Внуково. Перелет из США выполнялся в два этапа: до Турции и из Стамбула в Москву.

Винник был задержан по запросу США летом 2017 года в Греции, где он отдыхал с семьей. Мужчину обвиняли в содействии вымогательству, краже личных данных и торговле наркотиками. В 2024 году он признал вину в сговоре с целью отмывания денег. В США ему грозили до 50 лет лишения свободы за отмывание 4 млрд долларов (3,8 млрд евро). Винник был экстрадирован в Соединенные Штаты в августе 2022 года.

Ранее BTC-e с суточным оборотом 66 млн долларов входила в десятку крупнейших криптоплощадок мира. Так как на ней разрешалась торговля с анонимных аккаунтов, весь оборот BTC-e был признан американскими властями нелегальным. По данным адвокатов, Винник хотел попасть в сделку по обмену заключенными между Россией, США и другими странами Запада 1 августа 2024 года.

Ранее, 11 февраля, Россия выпустила из тюрьмы гражданина США Марка Фогеля. Американец был задержан в Шереметьево в августе 2021 года. Его обвинили в контрабанде и незаконном приобретении, хранении, перевозке и изготовлении наркотиков и психотропных веществ. Фогель преподавал в англо-американской школе, ранее был сотрудником посольства США в Москве. До мая 2021 года он обладал дипломатическим статусом.

В 2022 году Фогеля приговорили к 14 годам строгого режима за контрабанду наркотиков. Американец утверждал, что употреблял марихуану по медицинским показаниям после операции на позвоночнике.

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц назвал освобождение Фогеля "доброй волей с российской стороны и знаком, что мы движемся в правильном направлении, чтобы положить конец жестокой и ужасной войне в Украине". В Белом доме также заявили, что освобождение гражданина США может предвещать перемирие в войне РФ против Украины.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !