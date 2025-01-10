Министерство финансов США включило в "черный список" латвийца Алексея Халявина. По данным ведомства, он как минимум с середины 2023 года помогал продавать российскую нефть выше установленного "ценового потолка".

В пресс-релизе Минфина США говорится, что Халявин "принимал активное участие в торговле российской нефтью" через зарегистрированную в ОАЭ компанию Black Pearl. Сообщается, что эта фирма помогла Кремлю экспортировать природные ресурсы на сумму более 2 млрд долларов.

В сентябре издание The Insider выпустило расследование о Халявине. Из публикации следует, что он был владельцем и директором Black Pearl, которая вместе с двумя другими фирмами в Дубае закупала нефть у российского "Сургутнефтегаза" выше "ценового потолка" в 60 долларов за баррель. Таким образом корпорация смогла получить дополнительный доход в размере 1,4 млрд долларов.

Журналисты также рассказали о связях латвийца с компаниями, которые перевозили нефть из России в Индию и Китай, а также российскими компаниями, которые уже несколько лет находятся под американскими санкциями.

Сам Халявин в разговоре с The Insider заявил, что "все свои действия производит в рамках международного права, включая соответствие с санкциями". Обращение журналистов за комментарием он назвал "провокацией".

Сегодня министерство финансов США ввело санкции против "Газпром нефти", "Сургутнефтегаза", российских страховых и транспортных компаний, а также 183 танкеров "теневого флота" РФ.

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