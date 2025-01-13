Bloomberg: Китай из-за санкций США не принимает танкеры с российской нефтью

Попавшие под санкции США три российских танкера с 2 млн баррелей нефти на борту остановились на подходе к портам в провинции Шаньдун и легли в дрейф, сообщило агентство Bloomberg. Суда Olia, Mermar и Huihai Pacific перевозили нефть в Китай из российского тихоокеанского порта Козьмино близ Находки, свидетельствуют данные отслеживания судов компании Kpler.

Непосредственной причиной остановки танкеров назван запрет швартоваться в портах китайской портовой группы Shandong Port Group, которая объединяет крупные порты в провинции Шаньдун на востоке КНР. О запрете заходить в эту сеть портов нефтяным судам, находящимся под санкциями США, сообщило неделей ранее агентство Reuters.

В пятницу, 10 января, уходящая администрация президента США Джо Байдена ввела, по ее утверждению, самые жесткие до сих пор санкции против энергетического сектора России. В числе прочего ограничительные меры затронули 183 судна, которые американские власти относят к российскому "теневому флоту", используемого Россией для обхода санкций в сфере транспортировки нефти.

Проблемы с разгрузкой нефти возникли у российских судов и в других регионах. Так, издание The Bell указывает, что у берегов Испании бросил якорь газовоз Cool Rover с партией СПГ с завода "Газпрома", также включенного в санкционный список. Куда будет перенаправлен газовоз, пока неясно.

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