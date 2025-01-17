Силиня требует объяснений от Службы госдоходов и VSAA по поводу неправильно пересчитанных пенсий

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") вызвала руководство Службы государственных доходов (VID) и Государственного агентства социального страхования (VSAA) на беседу, чтобы получить объяснения по поводу неправильно пересчитанных пенсий для части пенсионеров, написала Силиня в социальной сети X.
Она отметила, что государственные учреждения должны работать на благо жителей, поэтому она ожидает четкого видения того, как будет улучшена работа и сотрудничество учреждений, чтобы подобные бюрократические ошибки не повторялись.
Встреча назначена на понедельник, 20 января.
Как сообщалось ранее, число пенсионеров, чьи пенсии в январе были неправильно начислены из-за того, что VID не отправила в VSAA налоговые книжки пенсионеров, достигло 907 человек.
Сначала в агентстве сообщили, что ошибка затронула несколько сотен пенсионеров, и их число растет. Тем 60 пенсионерам, которые были выявлены первыми, разница будет выплачена в январе отдельным платежом или вместе с февральской пенсией.
С нового года необлагаемый налогом минимум по отношению к пенсии увеличен до 1000 евро. Однако для того, чтобы он применялся, в налоговой книжке в Системе электронного декларирования (EDS) Службы госдоходов в качестве основного места получения дохода должно быть указано VSAA.
Если же это не так, то необлагаемый налогом минимум в размере 1000 евро не применяется автоматически к пенсии, и это может повлиять на размер выплачиваемой пенсии.
При выплате пенсий в начале января выяснилось, что в распоряжении VSAA нет расчетных листков всех неработающих пенсионеров. Это также повлияло на размер пенсии, выплачиваемой тем лицам, чья пенсия превышает 500 евро, поскольку вместо 1000 евро применялся прежний необлагаемый минимум в размере 500 евро.
Это также означает, что с суммы пенсии, превышающей 500 евро, удерживается подоходный налог в размере 25,5%.В настоящее время Служба госдоходов активно сотрудничает с VSAA, чтобы налоговые книжки неработающих пенсионеров были поданы в Государственное агентство социального страхования, и таким образом VSAA сможет как можно быстрей произвести перерасчет пенсий.
Пенсионерам, которые не работают и чья ежемесячная пенсия составляет более 500 евро, не нужно ничего делать. Получив от VID информацию о налоговых книжках, VSAA оперативно произведет перерасчет и выплатит невыплаченную разницу либо отдельным платежом в январе, либо вместе с пенсией за февраль.В свою очередь, лицам, получающим пенсию с доставкой по месту жительства, разница будет выплачена вместе с пенсией за февраль.