Силиня требует объяснений от Службы госдоходов и VSAA по поводу неправильно пересчитанных пенсий

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") вызвала руководство Службы государственных доходов (VID) и Государственного агентства социального страхования (VSAA) на беседу, чтобы получить объяснения по поводу неправильно пересчитанных пенсий для части пенсионеров, написала Силиня в социальной сети X.

Она отметила, что государственные учреждения должны работать на благо жителей, поэтому она ожидает четкого видения того, как будет улучшена работа и сотрудничество учреждений, чтобы подобные бюрократические ошибки не повторялись.

Esmu uzaicinājusi @vid_gov un @VSAA_LV vadību pirmdien uz sarunu, lai saņemtu skaidrojumu par kļūdām pensiju aprēķinos. Valsts iestādēm jāstrādā iedzīvotāju labā. Sagaidu skaidru redzējumu kā tiks uzlabots iestāžu darbs un sadarbība, lai šādas birokrātiskas kļūdas neatkārtotos. — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) January 17, 2025

Встреча назначена на понедельник, 20 января.

Как сообщалось ранее, число пенсионеров, чьи пенсии в январе были неправильно начислены из-за того, что VID не отправила в VSAA налоговые книжки пенсионеров, достигло 907 человек.

Сначала в агентстве сообщили, что ошибка затронула несколько сотен пенсионеров, и их число растет. Тем 60 пенсионерам, которые были выявлены первыми, разница будет выплачена в январе отдельным платежом или вместе с февральской пенсией.

С нового года необлагаемый налогом минимум по отношению к пенсии увеличен до 1000 евро. Однако для того, чтобы он применялся, в налоговой книжке в Системе электронного декларирования (EDS) Службы госдоходов в качестве основного места получения дохода должно быть указано VSAA.

Если же это не так, то необлагаемый налогом минимум в размере 1000 евро не применяется автоматически к пенсии, и это может повлиять на размер выплачиваемой пенсии.

При выплате пенсий в начале января выяснилось, что в распоряжении VSAA нет расчетных листков всех неработающих пенсионеров. Это также повлияло на размер пенсии, выплачиваемой тем лицам, чья пенсия превышает 500 евро, поскольку вместо 1000 евро применялся прежний необлагаемый минимум в размере 500 евро.

Это также означает, что с суммы пенсии, превышающей 500 евро, удерживается подоходный налог в размере 25,5%.В настоящее время Служба госдоходов активно сотрудничает с VSAA, чтобы налоговые книжки неработающих пенсионеров были поданы в Государственное агентство социального страхования, и таким образом VSAA сможет как можно быстрей произвести перерасчет пенсий.

Пенсионерам, которые не работают и чья ежемесячная пенсия составляет более 500 евро, не нужно ничего делать. Получив от VID информацию о налоговых книжках, VSAA оперативно произведет перерасчет и выплатит невыплаченную разницу либо отдельным платежом в январе, либо вместе с пенсией за февраль.В свою очередь, лицам, получающим пенсию с доставкой по месту жительства, разница будет выплачена вместе с пенсией за февраль.

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