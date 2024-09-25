Рижская дума планирует заменить на Вантовом мосту металлические плиты, которыми прикрыт обваливающийся тротуар. Однако полномасштабный ремонт моста придется еще подождать больше года.

На этой неделе в социальных сетях появилась информация о том, что на огороженных участках тротуара на Вантовом мосту образовались зияющие дыры, которые уже не могут прикрыть установленные там металлические пластины.

Как пояснили в Рижской думе, Вантовый мост безопасен для ежедневных нагрузок. С точки зрения несущей способности состояние моста оценивается как удовлетворительное. Некоторые тротуары находятся в худшем состоянии, поэтому они огорожены и за их состоянием тщательно следят.

Также в РД утверждают, что в ходе ремонтных работ на мосту уже укреплена часть тротуара, а плиты, которыми на данный момент закрыты бреши обвалившегося тротуара, планируется заменить в течение этой недели. Эту же информацию подтвердил журналистам и глава управления дорожной инфраструктуры РД Андрей Уртанс.

Для того, чтобы существенно улучшить техническое состояние Вантового моста, необходимо провести его реконструкцию. По решению Рижской думы этот мост является одним из стратегически важных объектов транспортной инфраструктуры, который должен быть восстановлен к 2027 году.

Как уже сообщалось ранее, Рижское самоуправление планирует перестроить Вантовый мост по методу строительства "проектируй и строй", который предполагает совмещение проектных и строительных работ. Соответственно, проектирование и строительство Вантового моста будет осуществляться одним застройщиком, которого должны выбрать в ходе открытого конкурса.

Планировалось, что срок исполнения договора на строительные работы составит не более 24 месяцев. На объявленный конкурс по закупкам заявку подал только один претендент, поэтому муниципалитет принял решение провести новый конкурс.

В настоящее время один из департаментов Рижской думы меняет требования к закупкам для реконструкции Вантового моста. Однако к ремонтным работам на мосту приступят в лучшем случае через год.

Согласно официальным данным, всего в Риге 145 мостов, эстакад и пешеходных туннелей. Некоторые из них уже отслужили свой срок – об этом говорит их внешний вид и технические показатели.

Однако после осмотра моста эксперты подтверждают, что по внешнему виду зачастую создается впечатление, что мост находится в плохом состоянии, однако технические параметры показывают, что он безопасен для ежедневных нагрузок.

Однако оптимизм РД разделяют не все. В разговоре с журналистами lsm.lv член правления общественной организации Pilsēta cilvēkiem Карлис Крекис рассказал, что те, кто ежедневно пользуется этим мостом, прекрасно видят, как там всё выглядит и каковы риски.

"Этот тротуар даже по площади, по ширине не соответствует стандартам. Его практически сужают всё больше, и скоро там можно будет передвигаться только боком —такое предложение у думы?" — говорит Крекис, добавляя, что такое положение дел может послужить причиной серьезного несчастного случая.

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