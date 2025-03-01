Перепалка Трампа и Зеленского. Украина доказывает свою самостоятельность

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в субботу закончилась перепалкой и фактическим разрывом отношений между президентами США и Украины. Российский МИД уже назвал визит Зеленского в США "полным провалом". Но означает ли это, что Украина полностью потеряла поддержку Америки? Сможет ли администрация Трампа продолжать принуждать ее к миру на российских условиях?

Однако демарш Зеленского вызвал настолько быстрое и единодушное одобрение со стороны практически всех лидеров стран ЕС, что можно подумать, будто он был спланирован заранее. Кроме того, вряд ли разрыв с Украиной и то, как он выглядит в исполнении администрации Трампа, одобряют американские избиратели. "Принуждение к миру" на российских условиях происходит в ситуации, когда поддержка Трампа стремительно падает.

Нужно помнить, что соглашение по полезным ископаемым, которое администрация Трампа пыталась навязать Зеленскому, не предусматривало ни гарантий безопасности Украины, ни какой-либо вовлеченности США в ее дальнейшую судьбу на государственном уровне.

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