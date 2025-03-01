А у Латвии есть редкоземельные металлы? Геолог Гиртс Стинкулис: реальные алмазы, глубокий марганец и наши в Антарктиде

"Сделка" Зеленского и Трампа по редкоземельным металлам дала повод для возникновения самых диковинных предположений, какими полезными ископаемыми могла бы в случае необходимости "откупиться" Латвия. Ассоциированный профессор ЛУ геолог Гиртс Стинкулис рассказал порталу Delfi, что уже нашли и что очень вероятно найти в недрах Латвии, в чем секрет редкоземельных металлов, почему не все найденное добывается и с чем связан такой интерес к Антарктиде, куда наши ученые тоже добрались.

Всем известно, что главные полезные ископаемые Латвии — обычные и привычные кварцевый песок, гравий, гипс, известняк, торф, глина. Одного доломита — аж 26 млрд тонн. Есть еще загадочная сапропель (многовековые донные отложения пресноводных водоёмов), которую называют латвийской Nokia. Да, в отдельных районах и в Балтийском есть нефть, но ее немного. И есть железная руда - качественная, но она лежит где-то глубоко и неочевидно.

Это все? Или не совсем все? Или наши мощности не позволяют что-то еще ценное добыть или разработать? Или есть какие-нибудь загадочные "открытия советских времен", которые отложили в "долгий ящик"? И кому все это принадлежит — на чьей Земле нашли, тот и хозяин? Или народу Латвии? Может ли, к примеру, президент Латвии что-то подписать и кому-то передать в разработку?

Все эти вопросы портал Delfi задал профессору факультета географии и геологии ЛУ, потомственному геологу Гиртсу Стинкулису.

- Еще недавно все вдруг стали медиками, теперь — подались в геологи. Что вы, как профессионал, чувствуете, когда наблюдаете за страстями по редкоземельными металлами?

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