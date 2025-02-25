Зачем Путин предложил США редкоземельные металлы? Источник Delfi в Москве: России мир нужен больше, чем Украине

Вчера Владимир Путин фактически предложил США разрабатывать российские запасы редкоземельных металлов. Кроме того, Путин заявил о готовности России поставлять в Америку небывалый объем алюминия - примерно две пятых от общего американского импорта. Эти необычайно щедрые предложения выглядят, как попытка вклиниться в переговоры между США и Украиной по сделке о редкоземельных металлах. Они противоречат интересам Китая и Канады. Источник Delfi в Москве уверен: это предложение невыгодно и для России - оно продиктовано стремлением Кремля как можно быстрее заключить "сделку" с США по завершению войны в Украине.
Путин, который ранее никогда не интересовался ни добычей, ни переработкой редкозмельных металлов, заявил, что "это направление является важнейшей ресурсной базой современной экономики… технологического уклада, который задаёт динамику общемирового прогресса". Этой динамике, сказал Путин, необходимо соответствовать, "чтобы успешно конкурировать на глобальных рынках".
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