Сделку хотят олигархи и боятся силовики. Как Трамп может вызвать раскол российских элит

Переговоры между Россией и США могут спровоцировать конфликт внутри российских элит, говорят источники Delfi в Москве. Стремление администрации Трампа оторвать Россию от Китая в обмен на мирную сделку в Украине и возобновление экономических связей с США не отвечают интересам российских силовиков. В то же время, по мнению экспертов, предложение Трампа - уникальный шанс для Путина, однако, стратегия Трампа может не сработать из-за его антиамериканской паранойи.
Напомним, по словам российских представителей, на переговорах шла речь о возобновлении экономического сотрудничества с США после завершения конфликта. Кроме того, за два дня до их начала спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что США намерены "оторвать Россию от Китая".
"Предложения Трампа для Москвы — уникальная возможность многого добиться в формате пакетной сделки, впихнуть в нее самые разные темы, включая и отмену санкций, – говорит Delfi российский политолог-международник в изгнании Сергей Уткин. – Поэтому Кремль будет серьёзно пытаться добиться не просто перемирия в Украине, а договора с Соединенными Штатами. Какой будет расклад в США через четыре года — неизвестно, так что Москва будет пользоваться, тем, который есть сейчас". Однако, есть вероятность, что Путин не сможет воспользоваться предоставившимся ему шансом.
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