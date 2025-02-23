Поможет ли Трамп Путину победить в Украине? На этот вопрос могут ответить в Пекине

Ровно три года назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Все это время многие верили, что она встретит отпор и будет наказана. Очевидное зло будет повержено, а добродетель восторжествует. Ведь на страже мира и добра стоят союзники Украины – США и Европа. Центр мира, цитадель демократии, основа "мирового порядка, построенного на правилах". Сейчас, после резкого поворота Вашингтона в сторону Москвы, крепнет уверенность в обратном. Однако не все так просто.
Казалось, за спиной сражающейся с российской агрессией Украины стоят все демократии мира и их союзники. Однако, никто не обратил внимания на самое важное. Военная помощь Украине была и остается сугубо добровольным делом.
Без оборонительных союзов
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