Противогазы для лошадей и комиксы по гражданской обороне. Как Латвия готовилась ко Второй мировой войне
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17 сентября 1939 года Красная Армия вторглась в Польшу, полностью оккупировав страну вместе с нацистской Германией. На следующий день по всей Латвии завыли сирены тревоги, люди бросали свои рабочие места, фабрики останавливались, государственные учреждения отменили заседания, а на улицах Риги стояли брошенные конные экипажи и автомобили. Люди организованно отправились в убежища, а солдаты на башнях рижских церквей смотрели в небо в поисках вражеских самолетов. К счастью, это были всего лишь учения, однако Латвия уже с 1934 года усердно развивала гражданскую оборону, думая о безопасности граждан в случае войны.

В тот момент европейские страны уже чувствовали приближение войны, поэтому начали заботиться о гражданской обороне. Пассивная противовоздушная оборона первоначально планировалась Операционным отделом штаба Латвийской армии, а позднее — штабом Артиллерийской инспекции. 20 октября 1934 года был принят закон о пассивной противовоздушной обороне от воздушных атак, а в 1935 году в армии была учреждена должность начальника пассивной противовоздушной обороны, пишет историк Эдгарс Андерсонс в книге "Вооруженные силы Латвии и их предыстория".

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