Противогазы для лошадей и комиксы по гражданской обороне. Как Латвия готовилась ко Второй мировой войне

17 сентября 1939 года Красная Армия вторглась в Польшу, полностью оккупировав страну вместе с нацистской Германией. На следующий день по всей Латвии завыли сирены тревоги, люди бросали свои рабочие места, фабрики останавливались, государственные учреждения отменили заседания, а на улицах Риги стояли брошенные конные экипажи и автомобили. Люди организованно отправились в убежища, а солдаты на башнях рижских церквей смотрели в небо в поисках вражеских самолетов. К счастью, это были всего лишь учения, однако Латвия уже с 1934 года усердно развивала гражданскую оборону, думая о безопасности граждан в случае войны.