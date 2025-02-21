Поддержка Украины может отойти на задний план. Эксперт: чего ждать от выборов в Германии?
Fоtо: AFP/Scanpix/LETA

23 февраля состоятся внеочередные выборы в нижнюю палату германского парламента – Бундестаг. Результаты этих выборов важны для стран Балтии: Германия – их ведущий торговый партнер.

О предвыборном раскладе в Германии и возможном составе новой коалиции порталу Delfi рассказал Алекс Юсупов, политический аналитик Фонда Фридриха Эберта, ассоциированного с Социал-демократической партией Германии.

–– В чем интрига грядущих выборов в Бундестаг? В росте рейтинга AfD?

–– Нет. Интрига в том, кто проиграет.

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