Вторжение олигарха. Зачем Илон Маск вмешивается в европейскую политику и поддерживает ультраправых

Богатейший человек в мире Илон Маск может получить пост министра по оптимизации госуправления в администрации Дональда Трампа. Но уже сейчас он активно вмешивается в европейскую политику, поддерживая ультраправые и радикальные силы. Зачем он это делает? Опрошенные Delfi эксперты считают, что Маск и Трамп хотят отмены европейского законодательства, регулирующего соцсети.

В последние недели хозяин Tesla, Space X и бывшей соцсети Twitter, один из крупнейших подрядчиков NASA и оборонно-промышленного комплекса США развил беспрецедентную политическую активность в Европе: организовал нападки на правительство Британии и вмешался в ход выборов в Германии, фактически поддержав ультраправую партию AfD. Зачем он это делает?

Маско-британская война

Сначала через свою соцсеть Х Маск обвинив правительство лейбористов в соучастии в криминальном скандале - так называемом деле "банд грумеров". В период с 1997 по 2013 год, банды подростков и взрослых мужчин, по большей части пакистанского происхождения, в бедных провинциальных британских городках заманивали подарками и насиловали девочек и подростков. Пострадало более 1400 девочек, жертвы обращались в полицию, но британская юстиция опасалась, что расследование и суд приведут к расовым беспорядкам в стране. Первое расследование дела начал нынешний премьер-министр Кейр Стармер (на фото), тогдашний глава Королевской прокурорской службы.

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