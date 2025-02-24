Американцам не нравится Маск, "мирные сделки" буксуют. Итоги 30 дней деятельности Дональда Трампа

Итоги первого месяца работы Дональда Трампа оказались неутешительными. Опросы показывают, что почти по всем важнейшим пунктам поддержка действий Трампа находится на уровне ниже 50%. Большинство американцев считают, что Трамп превышает свои полномочия. Растет популярность Демократической партии. Избирателей откровенно раздражает Илон Маск, чьи действия вызвали конфликт с назначенцами Трампа в ФБР, Пентагоне и Госдепартаменте. "Мирная" политика нового американского президента тоже начала буксовать – как в Украине, так и на Ближнем Востоке.

Результаты нескольких свежих опросов четко показывают: отношение американцев к деятельности Трампа становится все более негативным. Правда, ни в одном из вопросов не фигурирует проблема поддержки Украины и заключения сделки с Россией. Не задают американцам и вопросов об отношениях с ЕС. Дело в том, что эти проблемы не определяют отношение американцев к своему правительству. Гораздо больше их волнуют внутренние проблемы страны.

Неодобрение избирателей

В воскресенье агентство Reuters опубликовало результаты опроса об одобрении деятельности администрации Трампа, проведенного наиболее уважаемым международным поллстером Ipsos с 13 по 18 февраля. Его результаты показали, что общий рейтинг поддержки действий новой администрации составляет лишь 44%.

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