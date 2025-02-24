Силиня хочет утвердить новых министров на этой неделе. Почему это вряд ли случится
Fоtо: Valsts kanceleja

Партнерам "Нового Единства" – Союзу зеленых и крестьян и партии "Прогрессивные" – требуется время на обсуждение предложенного премьер-министром Эвикой Силиней плана "рестарта" правительства. Ведь сами они узнали об инициативе в последний момент. Партия премьера своего кандидата в министры образования уже назвала. И все же желание Силини утвердить новых людей в должностях уже в этот четверг может не реализоваться.

21 февраля премьер-министр предложила план "перезагрузки" правительства, который предусматривает смену трех министров – министра сообщения, министра образования и науки, а также министра благосостояния. Своих постов лишились Каспарс Бришкенс, Анда Чакша и Улдис Аугулис.

В пятницу Силиня призвала "СЗК" и "Прогрессивных" выдвинуть кандидатов на министерские посты и выразила надежду, что Сейм сможет принять решение о новых министрах на заседании, запланированном на 27 февраля.

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