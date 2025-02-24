Силиня хочет утвердить новых министров на этой неделе. Почему это вряд ли случится

Партнерам "Нового Единства" – Союзу зеленых и крестьян и партии "Прогрессивные" – требуется время на обсуждение предложенного премьер-министром Эвикой Силиней плана "рестарта" правительства. Ведь сами они узнали об инициативе в последний момент. Партия премьера своего кандидата в министры образования уже назвала. И все же желание Силини утвердить новых людей в должностях уже в этот четверг может не реализоваться.