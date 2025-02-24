Сепаратизм или укрепление идентичности? В Латгалии все еще популярен неофициальный флаг с грифоном в короне
Fоtо: LETA

Во время президентства Эгила Левитса был утвержден официальный флаг Латгалии — сине-бело-синий. Однако во многих местах региона по-прежнему используют и неофициальный флаг, на котором изображен герб. Историки считают, что изображенный герб не имеет отношения к Латгалии и создает сильные, даже опасные ассоциации с тем, что Латгалия находится за пределами Латвии. Использующие флаг жители не видят в этом подтекста. Они считают, что это еще один символ, укрепляющий идентичность Латгалии.

Два флага

Краевед и предприниматель Марис Румакс в 2010 году создал два флага Латгалии. Один был сине-бело-синим с соотношением полос 2:1:2. Это соотношение соответствует флагу Латвийского государства. Второй флаг был таким же, но с добавленным гербом.

Герб на этом неофициальном флаге отличается от официального герба Латгалии. В официальном гербе Латгалии грифон обращен вправо. Также в официальном гербе он изображен на синем, а не на красном фоне. Кроме того, на неофициальном флаге он немного стилизован: у грифона золотая корона и длинные золотые когти.

Как отмечают несколько источников Delfi, среди людей распространился именно флаг с гербом. Люди стали использовать его в городской среде, вывешивать на своих частных владениях, клеить на автомобильные стекла. Его вывешивали даже у различных местных госучреждений, пока не было запрета. Неофициальный флаг даже освятил священник.

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