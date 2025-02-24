Похитил дочь и вывез в Россию. За залог в 200 000 евро из-под стражи освобождена мать Станислава Букайна
Fоtо: LETA

Летом прошлого года прокремлевский активист и член организации "Антифашисты Прибалтики" Станислав Букайн бежал из Латвии вместе со своей дочерью - на SUP-доске он пересек с ребенком государственную границу. Букайн остался в России, его бывшей жене, матери Моники, удалось вернуть похищенную дочь. Впоследствии по этому делу были задержаны два человека: прозвучали версии о том, что это родители Букайна, которые помогли ему похитить маленькую Монику. Один из задержанных был освобожден под залог в 200 000 евро.

Она рассказала, что из-под стражи освобождена мать Букайна. "Ей запрещено приближаться к моей дочери, но ясно, что она может повторить похищение моей дочки в Россию. С помощью других людей", - сказала бывшая жена Букайна.

Маргарита предполагает, что кто-то мог организовать похищение ее дочери, в результате чего обвинение пало бы на Станислава, который находится в России.

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