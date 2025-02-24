Похитил дочь и вывез в Россию. За залог в 200 000 евро из-под стражи освобождена мать Станислава Букайна

Летом прошлого года прокремлевский активист и член организации "Антифашисты Прибалтики" Станислав Букайн бежал из Латвии вместе со своей дочерью - на SUP-доске он пересек с ребенком государственную границу. Букайн остался в России, его бывшей жене, матери Моники, удалось вернуть похищенную дочь. Впоследствии по этому делу были задержаны два человека: прозвучали версии о том, что это родители Букайна, которые помогли ему похитить маленькую Монику. Один из задержанных был освобожден под залог в 200 000 евро.