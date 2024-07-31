Обвиняемый по уголовному делу "Антифашистов Прибалтики" Станислав Букайн публично заявил, что попросил в России политического убежища. Об этом он говорит в видео, которое распространилось в латвийском сегменте социальной сети X.

На видео, которое первоначально было опубликовано в Telegram-канале "RT на русском", Букайн дает интервью пропагандистке Марии Бутиной. В ролике Букайн говорит, что был вынужден покинуть Латвию и искать политическое убежище в России.

Он также подчеркивает, что добраться до России было довольно просто, сложнее было заснять это. Судя по кадрам, ему удалось снять свой побег из Латвии со своей дочерью на видео. Отвечая на вопрос Бутиной о том, что же угрожало его дочери в Латвии, Букайн отмечает, что ему "тяжело об этом говорить".

Uz Krieviju aizbēgušo bērnu zagli Bukainu noskuvuši, iestūķējuši uzvalkā, uzvilkuši slepenā aģenta cienīgas saulenes un nosēdinājuši intervijā ar Mariju Butinu.



Izrādās nofilmēts arī pats Bukaina bēgšanas process.



Shēma 1 pret 1 kā ar bijušo domnieku Pankratovu. pic.twitter.com/S5dW36158k — Tālavas Taurētājs 🇱🇻 🇺🇦 (@TTauretajs) July 30, 2024

О том, что Букайн попросил убежище в РФ, ранее сообщали российские пропагандистские Телеграм-каналы. Также сообщалоь, что Миграционная служба в Пскове приняла ходатайство о признании Станислава Букайна и его ребенка беженцами. Вопрос находится на контроле у Главного управления по вопросами миграции МВД России.

Напомним, что 21 июля, Государственная пограничная охрана сообщила о том, что мужчина вместе с ребенком на SUP-досках переплыли реку Зилупе и незаконно заплыли на территорию России. В тот же день пропала пятилетняя рижанка Моника Букайне, которую, по информации Bezvests.lv, отец мог увезти в Россию. В Госполиции порталу Delfi подтвердили, что речь идет об одном и том же случае.

По словам представителя Госполиции, сразу после того, как была получена информация о случившемся, службы провели все необходимые действия: ребенок объявлен в международный розыск, в базу данных Интерпола включено соответствующее сообщение, а российская сторона по каналам Интерпола получила запрос о местонахождении ребенка и решений, которые приняты в его отношении.

В свою очередь, в МИД Латвии порталу Delfi сообщили, что находятся в тесном контакте с ответственными службами Латвии и матерью ребенка. Матери девочки предоставляется вся возможная поддержка, подчеркнули в МИД.

Станислав Букайн - один из шестерых предполагаемых руководителей и активных участников организации "Антифашисты Прибалтики". 20 октября латвийская Прокуратура предъявила Татьяне Андриец, Александру Жгуну, Станиславу Букайну, Сергею Васильеву, Виктории Матуле и Роману Самулю обвинение в руководстве преступной организацией или участии в ее преступлениях. На тот момент трое из них - Васильев, Самуль и Матуле - находились за пределами Латвии.

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