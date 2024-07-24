21 июля, Государственная пограничная охрана сообщила о том, что мужчина вместе с ребенком на SUP-досках переплыли реку Зилупе и незаконно заплыли на территорию России. В тот же день пропала пятилетняя рижанка Моника Букайне, которую, по информации Bezvests.lv, отец мог увезти в Россию. В Госполиции порталу Delfi подтвердили, что речь идет об одном и том же случае. Отцом пропавшей Моники Букайне является пророссийский активист Станислав Букайн.

В социальной сети Facebook организация Bezvests.lv сообщила, что 21 июля отец Моники не вернул ее на место постоянного жительства и, вероятно, увез ее в направлении России на автомобиле Alfa Romeo серого цвета.

Представитель Госполиции Симона Гравите сообщила, что по факту случившегося начат уголовный процесс по третьей части 153-й статьи Уголовного закона - похищение малолетнего ребенка.

В рамках неотложных следственных действий Госполиция задержала двух граждан Латвии, подозреваемых в содействии в похищении малолетнего ребенка. Задержание было проведено еще 22 июля.

Как отмечает пресс-центр Госполиции, 24 июля задержанные лица были признаны подозреваемыми в в пособничестве преступлению, и суд в качестве меры пресечения заключил обоих под стражу.

"Известно, что мужчина вместе с ребенком незаконно пересек границу Латвии с Россией, что было зафиксировано Госпогранохраной, которая также начала уголовный процесс. Оба человека задержаны в России", - подтвердила Гравите.

По словам представителя Госполиции, сразу после того, как была получена информация о случившемся, службы провели все необходимые действия: ребенок объявлен в международный розыск, в базу данных Интерпола включено соответствующее сообщение, а российская сторона по каналам Интерпола получила запрос о местонахождении ребенка и решений, которые приняты в его отношении.

Для того, чтобы по возможности скорее разрешить ситуацию, Госполиция проводит необходимые мероприятия в тесном взаимодействии со службами внутренних дел, подчеркнула Гравите. Кроме того, информация была передана Министерству юстиции и Министерству иностранных дел (МИД), которые занимаются решением этого вопроса в рамках своей компетенции.

Отцом пропавшей Моники Букайне является пророссийский активист Станислав Букайн. В октябре 2023 года ему было предъявлено обвинение в руководстве организацией (и одноименным Telegram-каналом) "Антифашисты Прибалтики" и участии в совершенных ею преступлениях. За это Букайну грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы или лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Позже он вышел на свободу под залог.

В МИД порталу Delfi также подтвердили, что проинформированы об этом случае. "Мы находимся в тесном контакте с ответственными службами Латвии и матерью ребенка. Министерство находится на постоянной связи с матерью ребенка и предоставляет ей всю возможную поддержку", - сообщила пресс-секретарь ведомства Диана Эглите.

По словам Эглите, МИД обратился к российской стороне с требованием предоставить точную информацию и предпринять необходимые шаги, чтобы упомянутые граждане Латвии вернулись в страну.

"Ноты были направлены по дипломатическим каналам в Риге и Москве, также мы связались с российской стороной как по телефону в Риге, так и в Москве. Сейчас мы ждем реакции российской стороны, надеясь, что они поймут ситуацию, не будут ее политизировать и предпримут необходимые шаги, чтобы ребенок вернулся домой, в безопасность, к своему законному представителю - маме", - отметила Эглите.

Пресс-секретарь МИД также подчеркнула, что это первый случай в этом году с вывозом ребенка в Россию, попавший в поле зрения ведомства. В 2023 году был один случай вывоза ребенка в Беларусь, но его успешно вернули в Латвию.

Это уже не первый случай незаконного пересечения границы Латвии и России по воде. Так, в конце прошлого года объявленный в розыск экс-депутат Рижской думы Руслан Панкратов получил политической убежище в России. Он пересек границу Европейского союза с РФ вплавь — в гидрокостюме.

Станислав Букайн занимался общественно-политической деятельностью в течение последних 10 лет. В 2014 году основанная им организация GVD Baltija собирала пожертвования для жителей Украины, пострадавших в результате боевых действий в Донбассе. Полиция безопасности, однако, пришла к выводу, что средства планировалось направить на финансирование пророссийских боевиков. В помещениях общества был проведен обыск, сам Букайн - задержан. Позже он утверждал, что сотрудники ПБ его избивали.

В 2015 году GVD Baltija пыталась организовать несколько массовых мероприятий в Риге, но городские власти не давали разрешения на их проведение. За год Букайна задерживали еще как минимум дважды, в том числе в связи с конфликтом на выставке "Люди Майдана". До 2017 года GVD Baltija продолжала вести активную деятельность, протестуя против реформы русских школ и обещая позвать на помощь бойцов из Донбасса.

После небольшого перерыва имя Букайна снова появилось в новостях в 2023 году. Он стал одним из шестерых предполагаемых руководителей и активных участников организации "Антифашисты Прибалтики". 20 октября латвийская Прокуратура предъявила Татьяне Андриец, Александру Жгуну, Станиславу Букайну, Сергею Васильеву, Виктории Матуле и Роману Самулю обвинение в руководстве преступной организацией или участии в ее преступлениях. На тот момент трое из них - Васильев, Самуль и Матуле - находились за пределами Латвии.

По данным Службы госбезопасности, в ноябре 2021 года группа лиц, называющих себя "Антифашистами Прибалтики", начала проводить и координировать деятельность, направленную против национальной безопасности Латвии, используя специально созданные для этого группы в Telegram. На каналах регулярно публиковались призывы к сбору информации о латвийских государственных служащих, сотрудниках органов государственного управления, государственной безопасности, должностных лицах вооруженных сил Латвии, гражданах Латвии, воюющих на стороне Украины.

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