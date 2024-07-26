Российские пропагандистские Телеграм-каналы сообщают, что якобы гражданин Латвии Станислав Букайн, бежавший вместе с дочерью в Россию, запросил в РФ убежища. Также сообщается, что Миграционная служба в Пскове приняла ходатайство о признании Станислава Букайна и его ребенка беженцами. Вопрос находится на контроле у Главного управления по вопросами миграции МВД России.

Напомним, что 21 июля, Государственная пограничная охрана сообщила о том, что мужчина вместе с ребенком на SUP-досках переплыли реку Зилупе и незаконно заплыли на территорию России. В тот же день пропала пятилетняя рижанка Моника Букайне, которую, по информации Bezvests.lv, отец мог увезти в Россию. В Госполиции порталу Delfi подтвердили, что речь идет об одном и том же случае.

По словам представителя Госполиции, сразу после того, как была получена информация о случившемся, службы провели все необходимые действия: ребенок объявлен в международный розыск, в базу данных Интерпола включено соответствующее сообщение, а российская сторона по каналам Интерпола получила запрос о местонахождении ребенка и решений, которые приняты в его отношении.

В свою очередь, в МИД Латвии порталу Delfi сообщили, что находятся в тесном контакте с ответственными службами Латвии и матерью ребенка. Матери девочки предоставляется вся возможная поддержка, подчеркнули в МИД.

Станислав Букайн - один из шестерых предполагаемых руководителей и активных участников организации "Антифашисты Прибалтики". 20 октября латвийская Прокуратура предъявила Татьяне Андриец, Александру Жгуну, Станиславу Букайну, Сергею Васильеву, Виктории Матуле и Роману Самулю обвинение в руководстве преступной организацией или участии в ее преступлениях. На тот момент трое из них - Васильев, Самуль и Матуле - находились за пределами Латвии.

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