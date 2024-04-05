Обвиняемый в шпионаже в пользу России таксист Сергей Сидоров свою вину признал частично, заявив, что он "за Латвию".

В пятницу в Рижском городском суде начались слушания по уголовному делу Сидорова.

Перед началом слушаний таксист сказал журналистам на русском языке, что не считает себя шпионом, поскольку не передавал ничего "шпионского", например, информации о военных базах. Сидоров утверждает, что просто переписывался с Викторией Матуле.

Матуле в настоящее время является обвиняемой по уголовному делу преступной организации "Антифашисты Прибалтики" и, скорее всего, находится в России.

Сидоров заявил, что не знал о ее членстве в организации и что они переписывались в приложении "Telegram". Матуле не просила у Сидорова никакой информации. Сидоров признал, что делал фотографии, но это были не военные объекты.

"Я ничего не прятал. Когда приехала полиция, я ничего не скрывал, потому что даже не подозревал, что за эти фотографии могут быть какие-то последствия, потому что у меня не было никакой секретной информации. Да, конечно, я переживаю. Да, это было глупо", - сказал таксист.

Что касается флагов России и СССР, найденных при обыске в его доме, то, по словам Сидорова, эти символы даже не были распакованы и развешаны, а находились в шкафу.

На вопрос, считает ли он себя прокремлевским, Сидоров ответил: "Я за Латвию, я всегда говорил, что я за Латвию, я не за Украину и не за Россию, а за Латвию, за то, чтобы здесь все было хорошо".

Следующее слушание назначено на 22 апреля. Сидоров сегодня не был допрошен, но после оглашения обвинительного заключения он заявил, что частично признает свою вину по статье Уголовного кодекса о шпионаже, но не признает вину в разжигании национальной и этнической вражды.

Ранее Сидоров провел некоторое время под арестом, но позже суд принял решение освободить его под надзор полиции и с запретом покидать страну.

По версии правоохранительных органов, мужчина от имени преступной организации "Антифашисты Прибалтики" целенаправленно и систематически собирал в Латвии информацию для передачи российским спецслужбам вопреки интересам национальной безопасности страны.

В ходе расследований Служба госбезопасности (СГБ) выявила 23 случая шпионажа, совершенного этим человеком. Таксист регулярно передавал "Антифашистам Прибалтики" информацию о личном составе и технике вооруженных сил Латвии и стран-союзников, о стратегически важных объектах на территории Латвии, о латвийских компаниях, которые поддерживают Украину и выступают против российской агрессии.

Доступ к информации мужчине облегчала его работа таксистом, которая позволяла ему относительно спокойно находиться вблизи аэропорта, порта и других стратегически важных объектов.

Мужчина был задержан сотрудниками СГБ 15 августа 2023 года. По месту жительства таксиста было обнаружено несколько носителей информации, а также символы его прокремлевских идеологических убеждений, такие как флаги России и СССР.

Уголовный процесс в отношении этого человека выделен в отдельный процесс по делу так называемых "Антифашистов Прибалтики", в рамках которого шестерым гражданам Латвии предъявлены обвинения в руководстве преступной организацией и участии в преступлениях, совершенных этой организацией.

Речь идет о Татьяне Андриец, Александре Жгуне, Станиславе Букайне, Сергее Васильеве, Виктории Матуле и Романе Самуле. Трое из них объявлены в розыск.

Дело кандидата в депутаты 14-го Сейма Инги Тухбатовой, обвиняемой в шпионаже в пользу России путем выполнения конкретных заданий для "Антифашистов Прибалтики", также выделено из общего уголовного процесса.

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