С 2016 года по подозрению в шпионаже и другой угрожающей национальной безопасности деятельности в пользу России или Беларуси было задержано 20 человек, сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ).

В 2016 году по призыву учреждений госбезопасности были приняты поправки к Уголовному закону, которые существенно расширили возможности СГБ по использованию уголовно-правовых инструментов по отношению к лицам, которые шпионят или осуществляют любые другие действия в интересах враждебно настроенных к Латвии государств.

До сих пор СГБ публично сообщила о 20 лицах, задержанных по подозрению в шпионаже или другой угрожающей нацбезопасности деятельности в пользу РФ и Беларуси. В прошлом году служба задержала наибольшее количество человек за подобные преступления — таких было 10 человек.

Семь из упомянутых 20 лиц СГБ задержала в тесном сотрудничестве со Службой военной разведки и безопасности (MIDD). В этих случаях задержанные по заданию российских или белорусских спецслужб незаконно собирали информацию об инфраструктуре или личном составе Национальных вооруженных сил (НВС), либо предоставляли иные виды поддержки иностранным службам военной разведки.

В свою очередь, 12 из упомянутых 20 человек служба задержала именно по подозрению в шпионаже, а восемь — за иные виды поддержки иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии, сообщили в СГБ.

В ходе расследования СГБ для трех из восьми задержанных лиц изменило квалификацию уголовного преступления на более тяжкую — руководство преступной организацией и участие в совершаемых ею преступлениях, среди которых числится шпионаж в интересах российских спецслужб. Эти трое задержанных — основатели Telegram-канала "Антифашисты Прибалтики". Речь идет о Татьяне Андриец, Станиславе Букайне и Александре Жгуне.

Если посмотреть на количество задержанных по годам, в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах СГБ за шпионаж задерживала по одному человеку в год. В 2021 году по подозрению в незаконном сотрудничестве с российскими спецслужбами СГБ задержала пять человек. Четверо из них были задержаны по подозрению в шпионаже, а один — за предоставление иных видов поддержки России в направленной против Латвии деятельности. В 2022 году СГБ задержала одного человека по подозрению в шпионаже по заданию спецслужб Беларуси.

В свою очередь, в прошлом году по подозрению в шпионаже и иных незаконных действиях в интересах российских спецслужб СГБ задержала наибольшее количество лиц — 10 человек. Трое из этих людей были задержаны по подозрению в шпионаже, а семь остальных задержанных — за оказание других видов помощи российским спецслужбам.

СГБ обратилась в прокуратуру с призывом предъявить обвинения в шпионаже 11 лицам, а одному человеку — в других видах антигосударственной деятельности по заданию иностранных спецслужб. В отношении шести человек служба призывала начать уголовное преследование за особо тяжкое преступление — руководство преступной организацией и участие в совершенных ею преступлениях в интересах спецслужб РФ. Речь идет о Татьяне Андриец, Александре Жгуне, Станислав Букайне, Сергее Васильеве, Виктории Матуле и Романе Самуле.

Известно, что три человека в настоящее время находятся за пределами Латвии и объявлены в розыск. Прокуратура не раскрывает имен разыскиваемых, однако ранее сообщалось, что Самуль переехал в Беларусь. Васильев упоминался в СМИ как лидер "Антифашистов Прибалтики". Он также находится за пределами Латвии. Матуле в 2022 году бежала из Латвии в Беларусь, а затем обосновалась в России.

На данный момент виновными в шпионаже признаны 10 человек. В семи случаях судебный приговор вступил в силу, а три человека обжаловали решение суда.

Упомянутые лица были приговорены к различным наказаниям, самым суровым из которых на данный момент является тюремный срок в 15 лет для бывшего сотрудника Информационного центра Министерства внутренних дел Олега Бурака. Он был осужден за длительный и систематический шпионаж в пользу России с нанесением существенного ущерба интересам нацбезопасности Латвии.

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