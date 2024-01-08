Подготовленный в России аналитический доклад о том, как усилить "мягкую силу" в странах Балтии, показывает, что установленные в Латвии ограничения на пропаганду создают серьезные проблемы для россиян. Поэтому России приходится использовать более хитрые методы в сфере образования, культуры и социальных сетей, чтобы обойти запреты — в том числе, прибегать к использованию латышского языка, сообщила в воскресенье, 7 января, программа Nēka Personīga телеканала TV3.

В 2023 году Псковский университет на средства российского федерального бюджета подготовил аналитический доклад о политике стран Балтии в отношении русского языка и культуры. Российские аналитики видят перспективу в социальных сетях. В отличие от других платформ, Telegram остается пророссийским ресурсом, говорится в отчете. В документе перечислены наиболее популярные страницы социальных сетей Telegram и "ВКонтакте", продвигающие русский мир в странах Балтии.

Сообщение о докладе опубликовал на платформе Telegram историк Александр Дюков, работающий в консультативном совете по международным отношениям, созданном при администрации президента России. Дюков внесен в черные списки Латвии, Литвы и других стран.

Одним из авторов доклада — Николай Межевичс, возглавляющий Ассоциацию исследований стран Балтии в России. Он часто говорит в контексте ситуации в Балтии о русофобии, нацизме и так далее на российском телевидении и YouTube-каналах, участвует в созданном Владимиром Путиным клубе "Валдай". Выделяется громкими заявлениями, например, о том, что с точки зрения России стран Балтии не существует.

В 136-страничном документе анализируется, какие инструменты "мягкой силы" России следует использовать в новых условиях, когда традиционные пропагандистские каналы в странах Балтии закрыты.

В документе перечислены наиболее популярные страницы социальных сетей Telegram и "Вконтакте", популяризирующие русский мир в странах Балтии.

Это "Антифашисты Прибалтики", у которых более 15 тысяч последователей. В Латвии как минимум шесть представителей этой организации находятся под следствием не только за отрицание военных преступлений на Украине и разжигание межнациональной розни, но и за сбор информации в интересах российских спецслужб. Политическая партия Русский союз Латвии называет этих людей политическими заключенными.

В отчете также упоминается Baltnews, за которым следят почти 18 тысяч человек. Перечисляются и группы "Шпроты в изгнании", "Трибалтийские вымираты", "Балтология", "Оккупация Прибалтики войсками НАТО", "Русская Прибалтика", "Литва — полигон НАТО".

Исследователи, работающие по поручению российского правительства, приходят к выводу, что люди в странах Балтии живут в информационном пузыре, проникнуть в который российской пропаганде сложно. Необходимо использовать новые методы воздействия на тех, кто потребляет информацию на латышском, эстонском и литовском языках. Теперь операции психологического воздействия России направлены на то, чтобы прощупать слабые места общества и недоверие к политикам, СМИ и другим институтам. Россия их использует, раздувает и направляет в нужное русло — против глобализации, против существующей демократической системы.

"Против всего, что исходит от этой политической структуры, которая руководит западным миром", — пояснил ведущий научный сотрудник Центра безопасности и стратегических исследований Латвийской национальной академии обороны Янис Берзиньш.

По мнению Берзиньша, цель этих действий — разрушить существующую политическую систему, чтобы к власти пришли силы, которые больше соответствуют интересам России. Россия хочет сделать все соседние страны сателлитами, такими как Беларусь или хотя бы Венгрия. Аналитики определяют для этого три основных направления: поиск способов обучения стран Балтии русскому языку, популяризация русской культуры и объяснение истории. Исследователи Псковского университета обеспокоены тем, что в Балтии все меньше людей говорят по-русски. Это нужно менять, заманивая людей на онлайн-курсы и конкурсы. Лучшим студентам могут предложить должности в России, международных организациях и даже ООН.



Российские аналитики подчеркивают, что необходимо активнее работать с учителями русского языка в Латвии. Им должны быть предоставлены правильные материалы для изучения русского языка. Один такой ресурс уже существует — портал для обучения русскому языку, или Пушкинский институт. Российские аналитики еще больший акцент делают на распространении правильной версии истории.

"Сегодняшнее цифровое пространство — это поле битвы, где сохранение исторической памяти становится оружием", — говорится в докладе. Свою версию истории исследователи предлагают популяризировать с помощью специальных каналов в "YouTube", а также площадок, которые расскажут, как страны Балтии поддерживали и помогали нацистам. Эти виртуальные музеи будут построены с использованием созданных в том же Псковском университете интерактивных материалов, которые уже используются российскими вузами.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram