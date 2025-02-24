Ежегодная декларация о доходах: что надо учитывать и какие ошибки чаще всего задерживают возврат налога

Стремительно приближается 1 марта, и в конце этой недели многие жители Латвии в надежде на возврат переплаченных налогов поспешат подать ежегодные декларации о доходах. Пока Служба госдоходов (VID) не передумала их возвращать - эту идею на прошлой неделе озвучила глава службы.

Чтобы возврат налогов проходил быстро и беспроблемно, Delfi Bizness собрал самую важную информацию для лиц, подающих декларации о доходах. И сложил вместе все изменения в системе.

По данным VID, количество поданных деклараций в последние годы было относительно стабильным. Однако большинство налогоплательщиков имеют налоговую переплату.

Что изменилось?

Кто обязан подавать ежегодную налоговую декларацию?

Что нужно знать о добровольной подаче декларации?

Какие расходы - оправданные?

Если какие-то расходы забыты с прошлых лет...

Если человек не подал декларацию, но образовался налоговый долг...

Если нет возможности сразу заплатить начисленный долг...

Если декларация не подана, но образовалась налоговая переплата...

Самые характерные ошибки каждый год...

Возврат денег - как происходит...

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