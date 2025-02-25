Петер Зашев. ЕС - лев с сердцем кролика? Безопасность Европы и Украины без США: миссия возможна

Еще в прошлом президентстве Дональда Трампа стало ясно, что Европа слишком зависима от политических настроениях, мировоззрения и уровня осведомленности избирателей в условных штатах Вайоминг и Северная Дакота. Им невозможно объяснить огромные экономические и политические выгоды от того, что США - лидер свободного мира и гарант его безопасности. И куда легче продать посыл "европейцы - иждивенцы, мы за них платим и это надо прекращать". Что Трамп успешно и сделал.

В своем втором президентстве Трамп занят доламыванием американской демократии. Похоже как в России, лояльность ему становится важнее чем ум, умения, знания и опыт.

Это видно также в выборе вице-президента, главы Пентагона, министра иностранных дел и т.д. И это было бы внутриполитической проблемой (очень надеюсь, что демократия США выдержит удар), если не два "но":

В течение месяца Трамп вербально атаковал не агрессора - Россию, а жертву, Украину. Сами страны НАТО теперь не совсем уверены в своем союзнике. Если Трампу так близка Россия, если посреди войны за выживание Украины его интересуют в первую очередь редкоземельные металлы… Как можно быть уверенными, что в нужную минуту, как прописано в знаменитой 5-й статье устава НАТО, он придет на помощь? А вдруг также потребует "деньги вечером, а стулья утром"? Или сообщит, что не Россия, а мы виноваты?

Часть иронии в том, что за все существование НАТО, 5-я Статья использовалась всего один раз. На нее сослались… сами США. Да, США. И мы все отправились в Ирак и Афганистан, чтобы поддержать союзника. Стоит акцентировать, что это "мы" включало в себя и 6000 украинских солдат. Заставляет задуматься, не так ли? Но от Трампа не стоит ожидать памяти, исторической памяти и/или приверженности к фактам.

Европа осталась в одиночестве!? Почему это так страшно звучит для многих? Как будто Европа маленькая, бедная, беззащитная старушка, которую бросил ее спившийся "бодигард". Но это совсем не так.

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