Мафиозо против шоумена. Социолог: Трамп и Путин вряд ли смогут договориться

Чем похожи Дональд Трамп и Владимир Путин? В чем между ними разница? Нужен ли им мир и для чего? Стремиться ли Трамп стать королем Америки? Что ему нужно сделать, чтобы превратить ведущую демократию мира в диктатуру? Чем диктатор-мафиози отличается от диктатора-шоумена? Смогут ли Путин и Трамп договориться и поделить мир? И причем тут "авариция"? Об этом Delfi рассказал социолог Сергей Ерофеев, профессор университета Ратгерса (США).

– Разговоры о втором Мюнхене, которые шли с самого начала этой войны, сейчас, кажется, обретают неожиданно и резко новую почву. Этот страх, который был у многих, сейчас становится не столь беспочвенным. То, что было сделано западной коалицией за Украину, правительство Соединённых Штатов, конечно, сейчас подрывает очень резко.

Тут немудрено запаниковать, но для того, чтобы понимать, что произошло и почему всё-таки надо за поверхностью текущего поведения, видеть природу этого поведения. Надо обращаться к фундаментальным причинам, основаниям того, что из себя представляет Трамп и Путин, тогда, может быть, будет не так страшно.

– Разве это имеет значение, если оба идут в одном направлении? Трамп давит на Украину, повторяет тезисы российской пропаганды. Путин в ответ предлагает ему российские полезные ископаемые…

– Дело в том, что когда политические комментаторы и очень многие политики занимаются своим привычным делом, они таким образом добавляют, вносят вклад в поддержание тумана войны. Их панические или восторженные реакции не помогают пониманию коренной природы их действий.

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