Сейм возвращается к вопросу о запрете на русские субтитры к фильмам

За три месяца до муниципальных выборов Сейм может вернуться к дискуссии о запрете на субтитры к фильмам на русском языке. Депутаты оппозиционного Национального объединения подняли этот вопрос в марте 2023 года, предложив поправки к Закону "О государственном языке". Однако тогда законопроект был положен под сукно, а теперь Нацобъединение дополнительно предлагает внести поправки в Закон "О фильмах", ограничивающие использование языков в звуковых дорожках.