Сейм возвращается к вопросу о запрете на русские субтитры к фильмам

За три месяца до муниципальных выборов Сейм может вернуться к дискуссии о запрете на субтитры к фильмам на русском языке. Депутаты оппозиционного Национального объединения подняли этот вопрос в марте 2023 года, предложив поправки к Закону "О государственном языке". Однако тогда законопроект был положен под сукно, а теперь Нацобъединение дополнительно предлагает внести поправки в Закон "О фильмах", ограничивающие использование языков в звуковых дорожках.
На этой неделе Нацобъединение внесло уже другие поправки – к Закону "О фильмах". Как рассказал на заседании парламента депутат Артурс Бутанс, цель поправок – устранить ситуацию, когда в настоящее время в кинотеатрах допускается нерегулируемое преобладание русского языка, поскольку для коммерсантов не установлены правила, которые нужно соблюдать при демонстрации фильмов.
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