В Риге начались работы по строительству четвертой очереди Южного моста стоимостью 122,7 миллиона евро, которые планируется завершить в 2027 году, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Проект "Строительство Яня Чаксте гатве" разделено на два этапа. На первом этапе будет построена Яна Чакстес гатве от улицы Валдекю до улицы Зиепниеккална, а на втором этапе - Яна Чакстес гатве от Виенибас гатве до улицы Валдекю.

Городская дума ожидает, что проект улучшит окружающую уличную сеть, обеспечив удобное движение транспорта. Безопасность в близлежащих жилых районах будет повышена, так как уменьшится поток проезжающего транспорта. Проект также обеспечит улучшение транзитного движения грузового транспорта по левому берегу Даугавы.

Проект и уже строящаяся Кундзиньсальская эстакада разгрузят центр города от грузового транспорта, отметили в думе.

В настоящее время на месте строительства ведутся подготовительные работы, принимаются меры по организации дорожного движения, такие как установка дорожных знаков и строительство временных путей. Началась вырубка деревьев. В ближайшие дни планируется начать тестовую забивку свай.

Как отметил председатель Рижской думы Вилнис Кирсис, новый мост соединит улицу Баускас с Елгавским шоссе и значительно улучшит движение, сделав его более безопасным и эффективным, особенно для обслуживания промышленных районов и грузового транспорта.

На участке Яня Чакстес гатве от улицы Валдекю до улицы Зиепниеккална будут построены магистральные улицы и эстакады, а также подъездные дороги и эстакады к местным улицам, пешеходные и велосипедные дорожки, пешеходные туннели.

Стоимость проекта оценивается в 122 732 479 евро, в том числе 60 185 896 евро будут профинансированы из Фонда сплочения ЕС, а 62 546 583 евро - самоуправлением.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !