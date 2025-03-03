У нас дороже или дешевле? Сколько стоят электричество и газ в Европе и Латвии

Счета за электричество и газ являются существенной статьей расходов в семейном бюджете, и рост тарифов на них ощущает практически каждый. Рост цен особенно ощутим для домохозяйств с низкими доходами, которым приходится тратить значительную часть своего бюджета на оплату энергии.

Цены на электроэнергию в странах Балтии в феврале держатся относительно высокими. При этом в некоторые дни наблюдается резкий рост, а в другие — падение. По данным Latvenergo, аналогичные подъемы и спады наблюдались и в прошлые зимы.

Рост цен в странах Балтии связан с пятью факторами, сказал директор по оптовой торговле энергией Latvenergo Гунтис Лусис

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