Присутствие продуктов российского производства на прилавках некоторых латвийских магазинов объясняется спросом со стороны покупателей. Об этом в эфире утренней программы "Домская площадь" на Латвийском радио 4 рассказал председатель правления Латвийского общества торговцев, управляющий сетью магазинов Lats Раймондс Окманис.

"Почему? Спрос есть. Их покупает особенный покупатель. Не знаю, может, это ностальгия или вкус детства. Особенно в Латгале, где есть ностальгия по майонезу или каким-то еще российским продуктам", — говорит Окманис.

При этом стоимость российских продуктов порой выше, чем цена латвийских аналогов — выбирающий такой товар покупатель готов платить за него дороже дороже.

"Вопрос о закупке продуктов российского производства на своих прилавках решает руководство конкретных магазинов. Наша принципиальная позиция – мы не берем российские товары. Но магазины порой сами решают, что им закупать у поставщиков. Торговая сеть LATS заключает централизованные договоры с большинство латвийских поставщиков. И у нас нет таких договоров", — отмечает Окманис.

Он уверен, что пройдет какое-то время, и российские товары в Латвии больше никто не будет закупать.

"Но пока, да, они в магазинах бывают", — признал собеседник радиопрограммы.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram