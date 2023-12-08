Вильнюс отреагировал на расследование, согласно которому двое детей Романа Абрамовича получили гражданство Литвы. Комиссия МВД проверит обстоятельства предоставления им паспортов.

Правительство Литвы расследует обстоятельства, на основании которых двое детей российского олигарха Романа Абрамовича получили литовское гражданство. Вильнюс заявил об этом в четверг, 7 декабря, после публикации в СМИ расследования, согласно которому сын и дочь миллиардера имеют гражданство Литвы, что, возможно, помогало их отцу обходить введенные против него международные санкции.

Для оценки обстоятельств, при которых сын Романа Абрамовича Аркадий и дочь Анна получили литовское гражданство, сформирована комиссия министерства внутренних дел. В то же время департаменту миграции поручено проверить, не являются ли гражданами Литвы другие члены семей лиц, подпадающих под санкции Евросоюза.

Закон о гражданстве Литвы предполагается изменить

"Предоставление гражданства не может быть тайной, а литовский паспорт — прикрытием для обхода санкций или иного злоупотребления ими" — заявила глава литовского МВД Агне Билотайте. Она также объявила, что в законодательство республики планируется внести изменения, которые позволят лишать гражданства лиц, представляющих угрозу национальной безопасности республики. В настоящее время литовские законы не позволяют аннулировать гражданство, полученное в ходе стандартной процедуры. Однако если литовские паспорта были предоставлены Анне и Аркадию Абрамовичам в виде исключения, то их, по словам главы департамента миграции Литвы Эвелины Гудзинскайте, можно было бы отобрать по соображениям национальной безопасности. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что обсудить необходимость поправок к закону о гражданстве необходимо в Сейме.

Абрамович и санкции ЕС

В санкционный список ЕС Роман Абрамович был включен после того, как Россия развязала полномасштабную войну против Украины, но члены его семьи под санкции не подпали. В январе 2023 года британская газета The Guardian писала, что незадолго до российского вторжения в Украину Абрамович передал часть своих активов детям. В новом расследовании международного консорциума OCCRP и его литовского партнера Siena в рамках проекта "Тайны Кипра" (Cyprus confidential), говорится, что, согласно утечке данных кипрского провайдера корпоративных услуг, двое из детей — сын Аркадий и дочь Анна — имеют литовские паспорта.

Адвокат Романа Абрамовича не ответил на просьбу журналистов о комментарии. О том, что бабушка и дедушка Абрамовича были родом из Литвы, стало известно в 2018 году, но у самого олигарха, по данным миграционных властей, нет литовского гражданства.

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