Бывший партнер инвестиционной компании BaltCap Fund Шарунас Степуконис задержан и допрошен литовскими правоохранительными органами, пишет lrt.lt. Степуконис подозревается в хищении и растрате 27 млн евро.

Новость о задержании Степукониса изданию Радио ЛРТ в понедельник подтвердил Дарюс Карчинскас, прокурор Европейского представительства в Литве, который ведет расследование.

По данным 15min, мужчина некоторое время находился в Украине.

Правоохранительные органы ранее объявили о розыске бывшего партнера BaltCap Infrastructure Fund. Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) ведет два досудебных расследования в отношении Степукониса. В рамках одного из них он был признан подозреваемым в присвоении более 27 миллионов евро.

Другое досудебное расследование, закрытое в 2022 году, было возобновлено на прошлой неделе в связи с переводом Степуконису 3,9 млн евро от польской компании за предполагаемую продажу акций.

В настоящее время принимается решение об объединении этих расследований. Оба расследования ведутся СРФП и контролируются Европейской прокуратурой.

Считается, что Степуконис проиграл по крайней мере часть присвоенных денег в казино.

Как сообщалось, BaltCap, балтийский фонд прямых инвестиций, с 1995 года вложил средства в более чем 100 компаний в различных секторах экономики и привлек капитал на общую сумму более 700 миллионов евро. "BaltCap присутствует во всех трех странах Балтии, имея местные офисы и инвестиционные команды в Риге, Таллинне, Вильнюсе, а также Варшаве, Хельсинки и Стокгольме.

Напомним, что в ноябре прошлого года прокуратура Литвы начала досудебное расследование по факту возможного присвоения средств Степуконисом. "В том же месяце BaltCap заявил, что уволил Степукониса за неэффективное управление и обратился в правоохранительные органы.

10 декабря Вильнюсский региональный суд арестовал активы Степукунаса, в том числе принадлежащие игорным компаниям.

Латвийские банки, которые вкладывали средства в этот фонд, в том числе пенсионные накопления, уверяют, что не потеряли ни цента. Об этом подробнее читайте в статье Экс-руководитель BaltCap мог проиграть в казино 16 млн евро. Были ли там деньги латвийских пенсионеров?

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram