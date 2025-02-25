Согласно опросу, у 40% жителей нет "подушки безопасности"

Финансовые накопления, которые позволили бы сохранить текущий уровень жизни как минимум на месяц в случае потери доходов, имеются у половины (52%) жителей Латвии. Такие данные приводит опрос банка SEB о финансовой безопасности. Еще 17% опрошенных могли бы продержаться не дольше месяца, а у каждого пятого (21%) накоплений нет вообще. Таким образом, в общей сложности около 40% жителей не имеют "подушки безопасности" на случай потери доходов.

Как долго жители могли бы прожить на свои накопления

Согласно данным опроса, 16% респондентов могли бы прожить на свои сбережения как минимум три месяца, а 19% – даже более полугода. Однако у большинства нет достаточной финансовой подушки, чтобы покрывать повседневные расходы в долгосрочной перспективе.

Самые значительные накопления у жителей старше 50 лет. Больше всего тех, у кого совсем нет сбережений, – в возрастной группе от 30 до 39 лет. При этом распространенное мнение, что молодежи сложнее копить из-за нестабильных доходов, опрос не подтверждает. Среди молодых людей половина имеет накопления, которых хватило бы хотя бы на месяц в случае потери доходов, а у каждого шестого финансовая подушка обеспечила бы более полугода.

Как изменился размер накоплений за последние полгода

За последние шесть месяцев размер финансовой подушки у 28% респондентов остался неизменным, у 16% – уменьшился, так как им пришлось использовать накопленные средства. В то же время 19% жителей смогли увеличить свои сбережения.

Почему важно иметь финансовую подушку

"В начале года многие получают прибавку к зарплате или бонус за предыдущий год. Было бы разумно направить хотя бы часть этих дополнительных доходов в накопления, например, на сберегательный счет. Это не только приносит дополнительный доход за счет процентов, но и помогает создать финансовую подушку. Рекомендуется, чтобы она составляла от 3 до 6 месячных зарплат – это гарантия финансовой стабильности и спокойствия, особенно в случае неожиданных расходов, таких как срочный ремонт автомобиля, проблемы со здоровьем или потеря работы. Кроме того, имея финансовую подушку, проще планировать крупные цели – покупку жилья, путешествие мечты или начало самостоятельной жизни. Даже небольшие, но регулярные накопления – шаг к стабильной финансовой безопасности в будущем", – отмечает ментор по финансовой грамотности SEB банка Линда Шаблинска.

Как жители покрывают неожиданные расходы

Опрос показал, что при возникновении непредвиденных трат жители чаще всего используют именно свои накопления – так поступает 44% опрошенных. Еще 34% стараются сэкономить, сокращая другие расходы. Каждый пятый (21%) – чаще молодежь – обращается за помощью к родственникам и знакомым, а 15% берут кредит. Столько же респондентов ищут дополнительные источники дохода, чтобы покрыть неожиданные траты.

Опрос был проведен по заказу SEB банка в январе 2025 года исследовательской компанией Norstat. В нем приняли участие 1002 респондента в возрасте от 18 до 74 лет.

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