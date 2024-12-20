12 декабря был сдан в эксплуатацию новый жилой дом Panorama Residence, который входит в многофункциональный комплекс Panorama Plaza. Это одна из немногих жилых высоток в Латвии, которая привлечена к продаже квартир, напоминает компания недвижимости Immostate.

Проект расположен на улице Лиелирбес в Риге, рядом с торговым центром Spice.

Новое здание обладает классом энергоэффективности "A", оно представляет собой конструкцию из монолитного железобетона и является новейшим из жилых высоток Panorama Residence, которые являются частью жилищно-торгового комплекса Panorama Plaza, отмечает Immostate. В здании есть просторный вестибюль, четыре скоростных лифта и доступ к подземной автостоянке и находящемуся в комплексе торговому центру.

В настоящее время комплекс состоит из трех 30-этажных высотных зданий с панорамным видом на Ригу. В новом здании предлагаются студии, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры. До 22-го этажа они предлагаются с готовой отделкой, а на верхних этажах - без отделки. Цены на продажу начинаются от 2 350 евро за квадратный метр.

В комплексе также можно купить подземное и надземное парковочные места, а также помещения для хранения вещей.

Эксклюзивными партнерами по продаже Panorama Residence является предприятие Immostate и Residence.lv. Это партнерство включает в себя организацию и управление всем процессом продажи.

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В 2023 году, когда отмечался праздник стропил здания, Delfi Bizness сообщил, что завершен нулевой цикл (построен фундамент, объект подготовлен к дальнейшим работам) пятой (последней) очереди строительства четвертой высотки. Однако сейчас строительство этой очереди приостановлено.

Проект жилого высотного комплекса с торговыми помещениями и офисным центром Panorama Plaza на улице Лиелирбес в свое время был начат турецко-латвийским совместным предприятием Latmes bulding. Однако во время предыдущего кризиса тогдашний разработчик проекта стал неплатежеспособным и оказался в портфеле предприятия Ektornet, которое софинансировалось Swedbank. Однако компания продала комплекс в 2013 году. В сделку вошли в общей сложности 120 квартир, парковочные места, еще недостроенная третья башня и участок земли с готовым проектом четвертой башни. Покупатель и сумма на тот момент не разглашались.

В конце 2022 года Rietumu banka предоставил Panorama Development кредит в размере 15 миллионов евро на завершение строительства третьего высотного здания.

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