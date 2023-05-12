airBaltic откроет новый авиамаршрут в Марокко

В предстоящий зимний сезон, а именно с ноября латвийская национальная авиакомпанияair Baltic планирует открыть новый маршрут Рига-Агадир. Он станет вторым направлением в Марокко, куда будут летать самолеты airBaltic, сообщили порталу Delfi в пресс-службе предприятия.

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Первый рейс запланирован на 4 ноября. Продолжительность полета — 5 часов 45 минут.

Напомним, что годом ранее airBaltic открыл маршрут в Марракеш.

Рейсы в Агадир будут осуществляться по субботам, а в Марракеш — по вторникам и субботам.