airBaltic откроет новый авиамаршрут в Марокко
Foto: Shutterstock

В предстоящий зимний сезон, а именно с ноября латвийская национальная авиакомпанияair Baltic планирует открыть новый маршрут Рига-Агадир. Он станет вторым направлением в Марокко, куда будут летать самолеты airBaltic, сообщили порталу Delfi в пресс-службе предприятия.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Первый рейс запланирован на 4 ноября. Продолжительность полета — 5 часов 45 минут.

Напомним, что годом ранее airBaltic открыл маршрут в Марракеш.

Рейсы в Агадир будут осуществляться по субботам, а в Марракеш — по вторникам и субботам.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Как выбираются места для размещения пакоматов?
Как выбираются места для размещения пакоматов?
Venipak – стабильное рабочее место!
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
Как появились пакоматы?
Голосуй за любимого игрока сборной Латвии и выигрывай Xbox