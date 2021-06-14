Wizz Air запустила маршрут Рига - Санторини
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Авиакомпания-лоукостер Wizz Air в субботу, 12 июня открыла новый маршрут из Риги на греческий остров Санторини. Это одно из двух новых направлений Wizz Air из Риги, которые появятся этим летом.

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В июле авиакомпания откроет еще один маршрут из Риги, соединяющий столицу Латвии с популярным местом отдыха - Аликанте в Испании. Новый маршрут Wizz Air в Аликанте откроется 16 июля. Рейсы по обоим маршрутам будут выполняться раз в неделю - по субботам.

С учетом новейших направлений авиакомпания теперь предлагает из международного аэропорта "Рига" в общей сложности 13 маршрутов в 10 стран.

В пресс-релизе авиакомпании отмечается, что цена билета на рейс Рига-Санторини - от 44,39 евро, на рейс Рига-Аликанте - от 33,89 евро.

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