Меры по обеспечению наличных в Латвии: расстояние между банкоматами — не больше 20 км

Банк Латвии, Ассоциация финансовой отрасли и банки с самой широкой сетью банкоматов и филиалов договорились продолжить в 2023 году реализацию мер по обеспечению доступности наличных денег жителям Латвии, сообщили в Банке Латвии. Меры включены в меморандум о сотрудничестве, подписанный осенью 2021 года, пишет LETA.

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В Банке Латвии отмечают, что наличные деньги сохраняют свою роль в повседневных расчетах. Наряду с безналичными расчетами они играют роль дополнительного элемента экономической безопасности в текущих геополитических условиях. Европейское и латвийское законодательство четко определяет, что наличные деньги останутся законным платежным средством, но будут введены определенные ограничения на их использование для ограничения теневой экономики и оборота средств, полученных преступным путем.

В Латвии основной инструмент обеспечения доступности наличных денег для населения — банкоматы. Как указал Банк Латвии, во время разработки меморандума в Латвии было 902 банкомата, а спустя год, осенью 2022 года, их количество уменьшилось на неполный 1% — до 897, что меньше критерия сокращения на 5%, предусмотренного меморандумом. Для более чем 80% жителей Латвии кратчайшее расстояние до банкомата составляет менее 5 км.

Опрос населения, проведенный Банком Латвии и Latvijas fakti в августе 2022 года, показал, что удовлетворенность населения доступностью наличных денег растет. За год количество людей, довольных возможностью снимать наличные средства со счета, увеличилось с 82% до 84%. Доля респондентов, считающих возможности снятия наличных со счета недостаточными, продолжает снижаться. В августе 2021 года недовольство выразили 11% респондентов, тогда как в феврале 2022 года — 10%, а в августе — 8%.

В 2023 году с крупнейшими банками страны — Swedbank, SEB banka, латвийский филиал Luminor Bank и банк Citadele — достигнута договоренность о продолжении реализации мер по обеспечению доступности жителям Латвии наличных денег. Продлевая действие меморандума, подписавшие его стороны договорились сохранить существующую сеть банкоматов до 1 января 2024 года, не сокращая количество банкоматов более чем на 5%, и при создании сети банкоматов соблюдать дистанцию не более 20 километров по прямой до ближайшего банкомата из любой точки Латвии.

"Цифровое развитие в последние годы было особенно быстрым и будет еще больше ускоряться для укрепления международной конкурентоспособности Латвии, однако обращение наличных денег также имеет свое место в национальной экономике", — сказала председатель правления Ассоциации финансовой отрасли Санита Баяре. При этом она отмечает, что внимание следует уделить ограничению обращения нелегальных денег и сократить теневую экономику.

"Наличные деньги — часть критической инфраструктуры финансового сектора, поэтому мы продолжаем работать вместе с отраслью для реализации мер по обеспечению доступности наличных денег в "мирное" время, а также для того, чтобы быть готовыми обеспечивать населению доступ к их средствам в кризисных ситуациях", — сказал член правления Банка Латвии Зита Зариня.

Она отметила, что наличные деньги останутся важным инструментом расчетов и накоплений — развитие безналичных платежей не изменит эту ситуацию, а лишь расширит для общества возможности выбора и удобство.