Что такое непрерывное образование и почему необходимо учиться всю жизнь?

Когда говорят о непрерывном образовании, для многих это значит учебу в вузе или школе, посещение лекций, а после успешного завершения обучения — получение нового документа об образовании. На самом деле это не совсем так. Для того чтобы актуализировать и разъяснить идею непрерывного образования и необходимость постоянно пополнять уже имеющиеся знания и получать новые, Министерство экономики начинает кампанию по информированию общества "Будь конкурентоспособным! Век живи — век учись!". В ее рамках до середины сентября предусмотрено провести несколько информационно-разъяснительных мероприятий о значении непрерывного образования, его выгодах и возможностях возобновления учебы или смены профессии.

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"Непрерывное образование не всегда означает получение новой профессии. Это приобретение новых умений и новых навыков, которые необходимы для того, чтобы каждый из нас смог сохранить возможность работать не только сегодня, но и в будущем. По-моему, в повседневной жизни каждый из нас также занимается непрерывным образованием — мы каждый день ходим на работу и, возможно, учимся там чему-то новому", — отмечает бизнес-партнер консалтингового предприятия по стратегическому управлению человеческими ресурсами и коммуникацией "ERDA" Парсла Башко.

В наши дни постоянная учеба и дополнение знаний стали естественной частью нашей повседневной жизни. "По сути, постоянная учеба и непрерывное освоение новых знаний и умений важны для каждого человека. Все время нужно искать возможности учиться, осваивать что-то новое, чтобы поддерживать в хорошей форме свой ум и профессионализм", — подчеркивает бывший ректор Латвийского университета профессор Марцис Аузиньш. Он по-прежнему ищет и использует любую возможность, чтобы постоянно пополнять свои знания. "Мне кажется — если у человека больше нет интереса совершенствовать свои знания, осваивать новые умения и расширять горизонты, то нужно признать, что его жизнь фактически закончилась. Непрерывное образование — это в своем роде качественная и полноценная жизнь", — считает профессор.

Хотя сегодня все больше и чаще подчеркивается, что непрерывное образование — это важный фактор, позволяющий нам сохранить и даже повысить конкурентоспособность на рынке труда, важно, чтобы каждый задался вопросом: что я собираюсь делать, если не продолжу учиться?

Парсла Башко отмечает, что в настоящее время мы переживаем большие перемены во всех сферах — и в профессиональной, и в частной жизни. "Сейчас меняется абсолютно все. Если сравнить образно, то за последние полтора года мир продвинулся в своем развитии вперед на десятки лет. Существенно вырос объем технологий, используемых в повседневной жизни — при совершении покупок, потреблении СМИ, в самых различных рабочих процессах. В контексте непрерывного образования и работы самое важное для каждого — это понять и осознать, что сегодня работа, которую мы по-прежнему выполняем, существенно изменилась, даже если название должности осталось тем же", — отмечет эксперт.

Нередко человек не догадывается, что, выполняя конкретную работу, он пополнил свои знания, освоил новые умения, так как изменился способ выполнения этой работы. Это означает, что он, вовсе не осознавая этого, он занимался тем, что мы называем сегодня непрерывным образованием. Например, есть существенная разница между тем, как бухгалтер работал лет десять тому назад, и тем, как он работает сегодня. Сегодня любой бухгалтер владеет бухгалтерскими компьютерными программами, выполняющими автоматически и намного быстрее рутинные расчеты, которые раньше выполнял сам бухгалтер, тратя время на простые, но трудоемкие действия. Для того, чтобы воспользоваться возможностями, которые предоставляют современные технологии, бухгалтер освоил в необходимом объеме компьютерные навыки, иначе он просто не смог бы работать с этими программами.

Любопытны результаты исследования, проведенного недавно компанией Gartner: ее эксперты проанализировали свыше 2 миллионов объявлений о вакансиях, опубликованных за последние пять лет, и в итоге пришли к выводу, что вырос не только объем умений, которые работодатель ожидает от выполняющего конкретную работу, но и половина рабочих обязанностей на конкретной должности. "Это само по себе указывает на то, что непрерывное образование — это не страшно и его не нужно и нельзя откладывать на будущее. Просто каждый из нас должен осознавать, что в данный момент мы также учимся. Чем более открытыми будут наши умы, тем большему мы сможем научиться," — считает Парсла Башко.

По словам профессора Аузиньша, под непрерывным образованием людям не следует понимать только необходимость приобретения знаний и умений, которые напрямую связаны с их трудовой жизнью и профессиональными компетенциями. "У каждого человека есть какое-нибудь хобби, которым он увлечен и о котором хочет получить новую информацию и знания. Таким образом человек также занимается непрерывным образованием". Она добавляет, что нередко это расширяет кругозор и может оказать помощь человеку также в его профессиональной деятельности, например, в какой-то момент это может помочь найти и внедрить решение, которое позволяет выполнять конкретный процесс немного иначе, быстрее и с меньшими усилиями.

"Мы тренируем мозг так же, как мышцы. Если нас что-то очень сильно интересует, мы усиленно ищем об этом информацию, тем самым тренируя мозг. Если говорить об умениях, которые потребуются в будущем, то именно умение найти и быстро обработать информацию будет одним из важнейших в мире", — считает Парсла Башко.

И Марцис Аузиньш, и Парсла Башко сходятся во мнении, что очень многие неправильно считают, будто учеба и освоение новых знаний — это в основном прерогатива молодых.

Профессор согласен, что проще всего выбрать себе занятие и начать успешную карьеру, конечно же, в молодости, однако учиться и совершенствоваться можно на протяжении всей жизни. "Не важно, сколько вам лет — 30, 40 или 60. Если только есть желание и решимость, человек может учиться, получать новые знания и совершенствоваться", — считает Марцис Аузиньш.

Парсла Башко напоминает, что для многих жителей Латвии характерна низкая самооценка: "Ой, чего уж мне, пусть другие идут и делают!" Эту фразу в Латвии можно услышать довольно часто. Поэтому предприниматели и руководители предприятий активно ищут решения, позволяющие повысить самооценку работников и создать на предприятиях такие условия, чтобы у человека не было возможности избежать повышения квалификации.

"Не думайте, что это относится к другим! Это относится к каждому из нас — учиться в любом возрасте. Мы должны это осознать и согласиться с тем, что для нас это возможность улучшить качество своей жизни, повысить уровень доходов и тем самым улучшить будущее своей семьи и детей. Сегодня вполне очевидно, что у каждого из нас, особенно у сорокалетних, в течение жизни будет две-три профессиональные карьеры. И это в наших руках — понять, что меня интересует больше всего и что я хочу изучить дополнительно, какие сферы меня не интересуют и что я не могу освоить на достаточно хорошем уровне", — подчеркивает Парсла Башко, отмечая, что только в уме и в отношении самого человека кроется ключ к качественной, полноценной во всех смыслах и наполненной жизни.

"Бабушка также может показать внуку на своем примере, что значит труд, что значит учеба и что меняется в жизни человека, если он способен освободиться от мысли о том, что якобы не подходит для самостоятельного пополнения своих знаний", — подытоживает эксперт.

Информационная кампания "Будь конкурентоспособным! Век живи — век учись!" продлится до середины сентября. В ее рамках предусмотрено несколько информационно-разъяснительных мероприятий о значении непрерывного образования, его пользе и связанных с ним трудностях, которые необходимо преодолевать людям, чтобы возобновить обучение или сменить профессию. Одновременно в тематической рубрике портала DELFI.LV в течение месяца будут публиковаться рассказы людей об освоении новой профессии, об опыте предпринимателей, инвестирующих в знания и умения работников, статьи о тенденциях на рынке труда в будущем, а также рекомендации об освоении новых знаний и навыков или возможностях переквалификации.