История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность

Пример Арманда показывает, как поиски новых возможностей и смелое решение сменить профессию дают стабильную и хорошо оплачиваемую работу на селе. Как ему это удалось? Было ли легко? Ответы на эти и другие вопросы ищите в истории Арманда!

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Интерес к общепиту возник в детстве

Арманд рассказывает, что со сферой общественного питания он был связан уже с первых лет учебы в школе, когда помогал на кухне маме, руководившей столовой в Вецбебрской средней профессиональной школе. После уроков Арманд помогал накрывать столы, мыть посуду и чистить картошку, и таким образом хотя бы частично познакомился со сферой общепита уже в раннем возрасте. Поэтому после окончания основной школы он принял закономерное на тот момент решение пойти по маминым стопам и стать специалистом в сфере общественного питания, освоив профессию повара, кондитера и бармена. Освоить эту специальность Арманд предпочел здесь же, в Вецбебрской средней профессиональной школе, где после четырех лет учебы получил диплом специалиста.

В поиске новых возможностей

Получив профессию, Арманд за несколько лет попробовал себя в ней, работая в Риге барменом и кондитером, однако постепенно понял, что это не приносит ему удовлетворения и желаемого уровня доходов. В поисках новых возможностей парень отправился за границу, где какое-то время трудился в сфере строительства и в охране, однако вскоре осознал, что хочет связать свою жизнь с Латвией. Поэтому вернулся на родину, женился и часть полученных в подарок на свадьбу денег использовал, чтобы сдать на водительские права категории CE, что позволило бы ему работать на тяжелой лесообрабатывающей технике. "Поначалу думал, что новые знания и умения где-нибудь да и пригодятся, и так и получилось, ведь вскоре я стал водителем лесовоза и оператором погрузочного манипулятора", — рассказывает Арманд.

Интерес к технике привил отец

Интерес Арманда к технике был неслучайным, так как его отец вот уже 20 лет работает в крестьянском хозяйстве "Вайроги", что в Айзкрауле, где управляет лесообрабатывающей техникой и поэтому хорошо знает ее специфику. Прежде всего Арманд попробовал поездить рядом с отцом на лесовозе, наблюдал, как он работает, и в какой-то момент решил попробовать сам. Поначалу работа показалась ему нелегкой, но постепенно он приноровился и ему понравилось. В целом же смена профессии трудностей Арманду не доставила, так как у него был естественный интерес к технике и соответствующая хватка.

И хотя на получение прав категории CE ушло четыре месяца, Арманд подчеркивает, что главное и самое сложное — это работать на погрузочном манипуляторе. Для того чтобы научиться работать на нем самостоятельно и не допускать ошибок, требуется около года, однако Арманд отточил эти навыки уже раньше, да и сам время от времени помогает молодым шоферам получить практику и охотно делится советом.

О своем выборе не жалеет

В настоящее время Арманд вместе с отцом работает в крестьянском хозяйстве "Вайроги." Его основная работа — транспортировка леса: бревна нужно загрузить, доставить клиенту и выгрузить, в его повседневные обязанности также входят основные вопросы техобслуживания.

В целом Арманд доволен своим решением сменить профессию. "Наибольшая польза от смены профессии — это материальная сторона. На селе это одна из специальностей, позволяющая работать стабильно, хорошо зарабатывать и обеспечивать себя и свою семью всем необходимым. Мне также нравится, что эта работа позволяет мне быть на природе, так как я и в свободное время с удовольствием рыбачу и отдыхаю на лоне природы", — перечисляет выгоды от своего решения Арманд.

Арманд призывает не бояться приобретать новые знания и навыки, так как это расширяет кругозор и может пригодиться как для работы, так и в повседневной жизни.