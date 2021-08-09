Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего

Независимо от профессии и выполняемой работы в нашей жизни все более прочные позиции занимают современные технологии – тракторист не только едет на тракторе, но и управляет системами обработки полей, в деревообрабатывающей отрасли измерения и расчеты производятся не на бумаге, а с помощью цифровых программ, для поиска клиентов таксисты пользуются Системой глобального позиционирования (GPS), а в супермаркетах кассиры и продавцы организуют процесс самообслуживания покупателей. У всех этих процессов есть одна общая черта – для того чтобы сохранить работу, зарабатывать больше и работать умнее, нужно постоянно осваивать новые знания и умения или переквалифицироваться. И хотя под влиянием быстрого развития технологий и сферы их применения становится все труднее определить, какие профессии и умения будут актуальны через пять или десять лет, ясно одно – нужно будет учиться на протяжении всей жизни!

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Непрерывное образование как часть повседневной жизни

Еще несколько лет назад прогнозы футуристов о том, какие мощные технологические изменения ждут разные отрасли экономики и бизнеса уже в ближайшем будущем, казались невероятными, сегодня это уже реальность, с которой сталкивается каждая отрасль и каждый из нас лично. Стремительное развитие технологий и присутствие искусственного интеллекта в повседневной жизни каждого человека — такая же реальность, как и пришедшие в нашу повседневную жизнь 20 лет назад мобильные телефоны, компьютеры с подключением к Интернету, банковские платежные карты и другие ставшие сегодня привычными вещи.

Однако наряду с многими удобствами, которые ведет за собой технологический прогресс или оцифровка работ и процессов, на повестке дня многих людей встают актуальные вопросы: "Будут ли мои нынешние знания, умения и навыки востребованы через год или три? Не потеряю ли я работу, так как мои функции начинают перенимать роботы? Что мне делать, чтобы сохранить свою конкурентоспособность на рынке труда?"

Данные опроса фирмы по исследованию общественного мнения SKDS показывают: больше половины, или 54% респондентов, не уверены в том, смогут ли они доработать до пенсионного возраста по своей нынешней профессии, не приобретя новых знаний и умений.

Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Всемирного экономического форума считают, что время, когда с одной профессией и неизменной профессиональной квалификацией можно было отработать всю жизнь, скорее всего, прошло. По данным ОЭСР, сегодня около 14% рабочих мест относятся к категории высокого риска, то есть их функции могут быть заменены автоматическими процессами. То есть работникам этих сфер надо считаться с необходимостью переквалификации или освоения новых умений и знаний. В первую очередь это профессии, основанные на физическом ручном труде и повторяющихся действиях, например, швеи, специалисты по обработке данных и телемаркетингу, торговые работники и т. д. Еще 32% рабочих мест под влиянием оцифровки и автоматизации уже в ближайшие годы претерпят существенные изменения, которые потребуют от работающего по конкретной профессии специалиста пополнения своих знаний и компетенции, чтобы сохранить как свою конкурентоспособность, так и рабочее место как таковое.[1]

Хорошая новость в том, что, согласно прогнозам, под влиянием оцифровки и автоматизации бизнес-процессов число рабочих мест в целом увеличится, а не уменьшится. По прогнозам Всемирного экономического форума, к 2025 году в мире появится 97 миллионов новых рабочих мест, при этом 85 миллионов могут быть отданы на откуп технологиям и автоматизации.[2] Таким образом, в целом технологический прогресс не уменьшит число рабочих мест, однако выполняющим простейший, рутинный труд надо считаться с тем, что новые вакансии потребуют более современных знаний и умений, появятся новые профессии. Поэтому каждый лично должен объективно оценить свои умения и учесть, что постоянное повышение квалификации или даже смена профессии будет неотъемлемой частью карьеры и трудовой деятельности.

На деле оцифровка разных процессов не создает больших проблем лишь для тех, кто занят малоквалифицированным и физическим трудом. В организованном Европейской Комиссией исследовании отмечается, что традиционно развитие технологий в целом оказывало положительное влияние на занятость. Хотя сейчас многие работы можно выполнить эффективнее и при меньших вложениях трудовых ресурсов, все же развитие технологий принесло также много новых возможностей для трудоустройства.

Одновременно можно наблюдать, что циклы инноваций намного ускорились. Так, например, большие массивы данных, облачные технологии, 3D-печать и платформенная экономика меняют рынки, бизнес-модели и работу, и соответственно и необходимые навыки во всех отраслях. Раньше технологии заменяли рутинный, низкоквалифицированный труд, теперь же они могут выполнять сложные функции, такие, например, как анализ финансового рынка, и другие. Реальностью стали также автономные транспортные средства, которые в будущем могут повлиять, к примеру, на услуги такси и перевозки товаров. В целом технологии поляризуют рынок труда, создавая высококвалифицированные, хорошо оплачиваемые рабочие места c одной стороны и низкоквалифицированные, низкооплачиваемые рабочие места с другой и выталкивая при этом с рынка труда рабочие места, требующие средней квалификации.

Широкие знания и несколько компетенций

Оцифровка бизнес-процессов может создать впечатление, что для сохранения и повышения конкурентоспособности в будущем в дополнение к своему уже имеющемуся образованию потребуется более глубоко освоить ИТ-навыки. На эти мысли наталкивает тот факт, что уже многие годы предприниматели бьют тревогу в связи с существенной нехваткой ИТ-специалистов и необходимостью увеличить количество обучающихся по специальностям, связанными с высокими технологиями. Однако в ходе оцифровки процессов ИТ-специалистам недостаточно лишь специальных знаний в области программирования и других технических знаний. По сути и сегодня, и в ближайшем будущем в разных профессиях будут требоваться специалисты, получившие образование по так называемым междисциплинарным программам, то есть намного более конкурентоспособным на рынке труда будет человек, разбирающийся в нескольких сферах, например, знающий не только нюансы ИТ, но и компетентный в области бизнес-процессов, дизайне, в сфере медицины и т. п.

Старший экономист аналитической службы Министерства экономики Нормунд Озолс подчеркивает: "То, что сейчас стало более очевидным, но фактически существует уже десять лет — мы постепенно движемся в направлении умений и навыков, а не квалификаций и теоретических знаний. В частности, главный акцент делается на то, каковы умения конкретного работника, позволяющие ему качественно выполнять конкретную работу".

Одновременно сейчас все отчетливее видна тенденция, когда и сами работники осознают необходимость постоянно учиться и приобретать новые знания и умения. "В этом и есть суть системы непрерывного образования, что ты приобретаешь новые умения, востребованные на рынке. Главный акцент делается не на приобретение новых квалификаций и специальностей, а именно на умения — насколько хорошо ты осваиваешь новые вещи и умеешь применять свои знания, чтобы намного эффективнее вписываться в современные процессы", — отмечает эксперт Министерства экономики.

Уже сегодня один из важнейших навыков — это умение учиться и осознание того, что для востребованности на рынке труда будущего, стабильности и благополучия, свои знания и умения нужно развивать на протяжении всей жизни. Этот процесс станет одним из решающих факторов в укреплении конкурентоспособности жителей на рынке труда и повышении их благосостояния.

На государственном уровне это также будет способствовать росту общего благосостояния и позволит укрепить в Европе и мире конкурентоспособную экономику, которая опирается на рабочую силу, обладающую разносторонней квалификацией, и продукцию с высокой добавленной стоимостью, а не на дешевую рабочую силу.