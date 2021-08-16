Витенбергс: непрерывное образование — ключ к росту благосостояния каждого жителя и всей страны

Конкурентоспособность любой страны в значительной мере зависит от качества местного человеческого капитала, поэтому важно инвестировать средства в развитие знаний и умений жителей, а также способствовать формированию в обществе культуры непрерывного образования. Министр экономики Янис Витенбергс отмечает, что, учитывая вызовы в сфере цифровых умений, в рамках плана Латвийского фонда оздоровления предусмотрена значительная поддержка обучения жителей Латвии цифровым навыкам на всех уровнях — от детей до взрослых и пожилых людей. План предусматривает развитие как базовых навыков, так и освоение умений, необходимых для работы, а также развитие цифровых навыков в бизнесе, что будет способствовать предоставлению цифровых услуг.

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Предусмотрено, что Министерство экономики (МЭ) будет проводить мероприятия по обучению работающих цифровым навыкам, чтобы способствовать внедрению цифровых технологий на предприятиях. Обучение работников предприятий будет обеспечиваться и организовываться, основываясь на оценке предприятия и выявленных нуждах для совершенствования цифровых навыков управления на основном, среднем и высшем уровнях. Из общих расходов плана Латвийского фонда оздоровления, составляющих 1,82 млрд евро, 20% планируется вложить в цифровое преобразование общества и предпринимательской деятельности.

Хорошо образованные работники с соответствующими навыками — это главное условие продвижения к модели экономики, основанной на знаниях, в которой определяющую роль играют производительность отраслей и технологии. Поэтому растущие отрасли и предприятия важно обеспечить специалистами соответствующей квалификации и одновременно мотивировать самих работников выйти из предприятий/отраслей с низкими зарплатами на рабочие места с более высоким доходом. Существенную роль в этом играют реализуемые государством эффективные инструменты поддержки — переквалификация людей, а также поддержка предприятий, обладающих потенциалом для роста, подчеркивает министр экономики, добавляя, что именно поэтому министерство организует разъяснительную кампанию о значении непрерывного образования.

"Я помню время, когда рождалась идея кампании по популяризации непрерывного образования — я тогда начинал руководить Министерством экономики и мы как раз переживали первую вспышку Covid-19. В ряде отраслей тогда пришлось ввести существенные ограничения, которые фактически парализовали работу предприятий, что привело к резкому росту безработицы. В то же время были отрасли, которые стремительно развивались именно во время пандемии, однако работающим в этих отраслях предприятиям не хватало квалифицированных работников. Фактически тогда на уровне всей экономики мы еще острее почувствовали проблему, с которой уже сталкивались раньше: одновременно существует и безработица, и дефицит рабочей силы", — говорит Витенбергс, добавляя, что сейчас в Латвии 64 тысяч человек не имеют работы, но в то же время предприниматели не могут найти работников соответствующей квалификации, а это препятствует дальнейшему развитию как конкретного предприятия, так и всей отрасли.

"Старинная поговорка "Век живи – век учись" особенно актуальна в наши дни, однако сегодня она имеет совсем другой, намного более глубокий и практический смысл. Если раньше с одной профессией и нередко на одном рабочем месте человек мог отработать всю жизнь, то сегодня это почти невозможно", — говорит министр, добавляя, что развитие технологий, особенно в последние десять лет, существенно изменило рабочую среду, так как многие простые, рутинные работы, которые раньше выполнял человек, теперь выполняются машинами, а пандемия еще больше ускорила это процесс. Логично, что в результате человек остается без работы и должен приспосабливаться к новым условиям — осваивать новые умения и знания.

"Однако не всегда технологический прогресс означает прекращение конкретного вида работы. Приведу конкретный пример. Женщина, живущая в одном из регионов Латвии, вяжет носки, варежки и многое другое, и до пандемии свои изделия она регулярно продавала на базарчиках в ближайшей округе. Все мы знаем, что во время пандемии из-за многочисленных ограничений такие базарчики долгое время не работали. Поэтому женщина искала другие пути для продажи своих изделий во время пандемии. И она нашла выход, освоив новые умения — технологии и маркетинг, и теперь предлагает свою продукцию в Интернете. Это значит, что теперь, не выходя из дому, она может продавать свой товар не только по всей территории Латвии, но и во всем мире. Этим я хочу подчеркнуть, что непрерывное образование, или освоение новых навыков, не всегда связано с поиском новой работы — это пример того, как, продолжая выполнять ту же работу, можно расширить круг клиентов, сэкономить время и деньги, и одновременно больше заработать", — говорит министр экономики.

Кризис как катализатор

В то же время министр отметил, что именно кризис, вызванный Covid-19, усилил тенденции цифровизации экономики и автоматизации рабочих мест, поэтому сейчас на рынке труда также меняется структура спроса на различные умения. К тому же потребность предпринимателей в работниках конкретной квалификации отличается от потребности, которая была всего лишь год назад. Кроме того — выполняющим как простую, так и сложную работу нужно считаться с тем, что темп цифровой трансформации и технологического развития все больше ускоряется, поэтому важно не только психологически принять происходящие перемены, но и воспользоваться возможностями, которые открываются в этот период, говорит министр.

"В эпоху стремительных достижений науки и техники знания и умения устаревают все быстрее, поэтому их нужно постоянно совершенствовать и осваивать новые, чтобы успешно конкурировать на меняющемся рынке труда. Однако, чтобы подготовиться и приспособиться к переменам, важно учиться на протяжении всей жизни. Как бы странно для кого-то это ни звучало, продолжать учиться всю жизнь нужно и сварщику, и финансисту, и столяру, и архитектору. На самом деле стремительный прогресс не выталкивает человека из рынка труда. Как раз наоборот — он открывает новые возможности, новые профессии, которые позволяют человеку работать умнее и легче, вкладывать в труд свои знания и умения и соответственно зарабатывать больше. Однако новые технологии требуют также новых знаний", — объясняет Витенбергс.

Как отмечают многие латвийские и международные эксперты, общество должно приспособиться к тому, что впредь нужно будет учиться на протяжении всей жизни и освоение новых умений и знаний, повышение квалификации будет важной частью трудового опыта человека. В проводившемся в 2020 году исследовании Всемирного экономического форума прогнозируется, что для 50% рабочих мест существует риск того, что в ближайшие годы они существенно изменятся или устареют, а работающим на них потребуется переквалификация. В контексте Латвии это не просто пустые слова — Янис Витенбергс отмечает, что Министерство экономики анализировало и моделировало изменения конъюнктуры рабочей силы и спроса на нее как в ближайшем, так и в более отдаленном будущем. Для того чтобы общество — работники и работодатели — поняли, что изменения серьезно затрагивают все сферы экономики и в некоторых из них ожидаемые перемены будут весьма существенными, создан специальный цифровой инструмент, с помощью которого каждый может узнать о рыночных тенденциях в сфере своей деятельности и квалификации в будущем: prognozes.em.gov.lv

Министр также отметил, что у каждого есть широкие возможности освоить новые знания удаленно, используя учебные онлайн-платформы, где доступны курсы, предлагаемые международно признанными университетами. Уже в сентябре этого года Государственное агентство занятости предложит как безработным, так и работающим жителям, желающим усовершенствовать свои умения и повысить конкурентоспособность на рынке труда, подавать заявки на участие в учебном пилотном проекте "Инициатива умений будущего". Участники проекта смогут получить финансовую поддержку в учебе в размере 500 евро для освоения цифровых и других перспективных навыков, которые пользуются спросом на рынке труда, на открытых онлайн-курсах, работающих на таких электронных учебных платформах, как Coursera, Udemy и других.

Главные вызовы, стоящие перед латвийским рынком труда и экономикой, связаны с нехваткой рабочих рук в важных для народного хозяйства и растущих отраслях. Это связано не только с негативными демографическими тенденциями и старением работников — в значительной мере проблемы возникают также из-за несоответствия квалификации работников требованиям предпринимателей. Главным инструментом для решения этой проблемы в краткосрочной перспективе является качественное образование взрослых, которое могло бы сравнительно быстро реагировать на потребности рынка. Поэтому все большее значение в развитии умений у взрослых приобретает принцип неформального образования, который особенно важен для приобретения междисциплинарных умений и позволяет оперативно реагировать на потребности жителей в обучении, в том числе для выполнения рабочих обязанностей, и быстро достигать необходимого результата, объясняет министр экономики.