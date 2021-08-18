Янис о смене профессии: в сфере ИТ учеба никогда не кончается

Отработав 10 лет в сфере масс-медиа, Янис решил поменять профессию, в прошлом году прошел обучение, стал программистом и уже сейчас занимается в компании “Accenture” облачными исчислениями, искусственным интеллектом и ищет решения, как с помощью технологий еще больше облегчить жизнь людей. Как ему это удается? Узнайте историю Яниса!

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Начал карьеру в масс-медиа

Среднее образование Янис получил в Прейльской государственной гимназии, после чего изучал политологию в Латвийском Университете. После получения высшего образования Янис начал работать в масс-медиа. Он рассказывает, что попал в журналистику благодаря умению хорошо писать и широкому кругу знакомых — они-то и предложили ему работу в этой сфере. Янису нужно было сдать несколько письменных проверок, однако они не доставили никаких трудностей, так как в школе он хорошо писал сочинения. К тому же родители Яниса долгое время были связаны с масс-медиа, так что эта работа была для него закономерным выбором.

Сменить профессию побудила пандемия Covid-19

Всего в сфере масс-медиа Янис проработал около 10 лет, однако уже тогда его привлекали различные технические вопросы и ИТ-решения. Поэтому он начал самостоятельно осваивать программирование, а полностью сменить профессию его побудила пандемия Covid-19. "Тогда я думал, что это самое подходящее время что-то изменить в жизни, закрепить имеющиеся умения, а также освоить новые. Поэтому в августе прошлого года я поступил на курсы, организованные компанией "Accenture" (bootcamp), прошел практику (internship) и начал работать в этой же компании программистом", — рассказывает Янис.

В целом смена профессии не доставила больших трудностей, самым сложным было спланировать свое время. "Учебе нужно было посвящать очень много свободного времени, к тому же многое я освоил самостоятельно, тем не менее днем ради заработка я продолжал работать в масс-медиа, а вечера посвящал освоению новых знаний и умений в сфере ИТ", — говорит Янис.

Яниса очень интересовал язык программирования "Python", а также программное обеспечение "Linux". Он отмечает, что, работая с технологиями, нужно непрерывно учиться, поэтому он самостоятельно освоил линейную алгебру, интегралы, дифференциалы, а также функционирование естественного интеллекта и нейронных сетей. "В сфере технологий и ИТ постоянно появляются новые решения и инновации. Если человек выбирает ИТ, то нужно считаться с тем, что всю ему жизнь нужно будет учиться и пополнять имеющиеся знания и умения", — подчеркивает Янис.

Выгоды — зарплата и интеллектуальный вызов

Сейчас Янис работает в одной из ведущих в мире ИТ-компаний "Accenture", где занимается облачными исчислениями, технологиями "Linux" и искусственным интеллектом. Сам он очень доволен своим выбором, так как новая профессия дает не только широкие финансовые возможности, но и постоянно ставит интеллектуальные задачи: необходимо решать различные ситуации и быстро находить решения сложных проблем. Также Яниса привлекают технологии и то, как они могут улучшить жизнь людей, поэтому он доволен, что сегодня своей работой он может внести свой вклад в развитие в будущем.

Людям, которые еще только думают о смене профессии, Янис рекомендует принять окончательное решение и особенно подумать о цифровых умениях. "Хотя всем не обязательно становиться программистами, сегодня уже нет такой области, на которую не повлияли бы цифровые решения. Умение работать с телефоном, компьютером и смарт-часами уже сегодня являются обычными требованиями на рынке труда, и, чем дальше мы движемся, тем большее значение будут иметь цифровые умения", — завершая разговор, подчеркивает Янис.