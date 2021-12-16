Тканевые салфетки выглядят более привлекательными, к тому же они более практичны, ведь их можно использовать не один раз. Их оформление тоже может быть очень разнообразным, остается только выбрать то, которое больше по душе. Например, салфетки можно завязать красивым узлом или красиво сложить и положить на или под основную тарелку. Чтобы создать особое праздничное настроение, обвяжите салфетку красной лентой, добавив к ней еловую или сосновую веточку. Если вам больше нравятся бумажные салфетки, то лучше всего выбрать однотонные.