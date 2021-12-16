Не секрет, что праздничные декорации играют важную роль – они создают по-настоящему торжественную атмосферу. Красиво украшенное помещение, новогодняя елка, сверкающие лампочки – это все создает праздничное и приподнятое настроение. Однако, думая о праздничном убранстве, рекомендуем не забывать об оформлении стола. Попробуйте поэкспериментировать с цветами, формой и стилем, чтобы создать на столе праздничную историю! Чтобы выяснить, что нужно учесть и как создать поистине торжественное оформление стола, т/ц Alfa поговорил с декоратором Layer Cake Кристой Чакане.
«Убранство праздничного стола имеет большое значение – это то место, где обязательно можно и нужно творчески себя проявить. Забудьте о классическом оформлении стола и старых бабушкиных советах! Чтобы создать действительно личное и торжественное оформление стола, фантазия не должна знать границ. Можно играть с цветами, фактурами, стилями, материалами. Поддайтесь полету фантазии и создайте сами свою праздничную сказку», – говорит Криста Чакане.
Что нужно учесть?
Стол – не только для еды. Красиво накрытый стол может создать не только торжественную атмосферу, но и многое рассказать о хозяйке или хозяине дома. Удивите гостей и создайте настоящий праздник в оформлении стола.
Забудьте о стандартах! В оформлении стола можете спокойно объединять разные стили, например, можно дополнить всем полюбившийся винтаж современными элементами. Ясно одно – бабушкины сервизы не должны стоять на столах и ждать своего выхода. Этот момент настал.
Красивая скатерть, салфетки в тон и интересная посуда создаст продуманный и интересный стол.
Чтобы создать особо торжественную атмосферу, используйте свечи и подсвечники разной высоты.
Именные столовые карточки позволят каждому почувствовать себя долгожданным гостем.
Обратите внимание не только на посуду, из которой вы будете есть, но и на ту посуду, в которой будет подана еда. Красиво поданные блюда – существенная часть оформления стола.
Встретьте гостей или порадуйте домашних особым напитком, например, можно подать горячий напиток с апельсинами и корицей в красивом стеклянном бокале.
Чтобы оформление стола перекликалось с пространством в целом, поставьте рядом с праздничным столом маленький столик или шкафчик, на который можно поставить вазу с зелеными фруктами или красивым декором, а также более массивные лампы или подсвечники.
В качестве декора для стола используйте разную зелень, фрукты, ветки деревьев, еловые и сосновые шишки, деревянные подставки разного размера. Возможно, место на вашем столе найдется и для фигурки северного оленя.
Закуски, красиво расставленные на столе, тоже могут служить как дополнительный декор.
Не увлекайтесь декором, если планируете расставить на праздничном столе много разных блюд – он будет мешать. Если планируете подавать еду порционно, то пустое место на столе можно смело заполнять красивыми праздничными украшениями.
Планируя праздничное оформление стола, помните, что оно не должен мешать зрительному контакту и душевным разговорам гостей.
Скатерть
Скатерть – это одна из первых и самых важных вещей в оформлении стола. Она не только занимает самую большую площадь на столе, но и задает цветовую гамму. В выборе скатертей нет никаких ограничений – в магазинах есть скатерти разных цветов материалов, с разной фактурой и узорами. Однотонные, в клетку, изумрудные и даже черные. Выбирая скатерть, подумайте, каким вы хотите видеть результат – яркий, торжественно роскошный или все же сдержанный. Чтобы создать роскошное оформление, используйте популярные в последние годы бархатные скатерти. Если у вас красивый деревянный стол, то можно использовать тканевую драпировку только в середине стола.
Салфетки
Тканевые салфетки выглядят более привлекательными, к тому же они более практичны, ведь их можно использовать не один раз. Их оформление тоже может быть очень разнообразным, остается только выбрать то, которое больше по душе. Например, салфетки можно завязать красивым узлом или красиво сложить и положить на или под основную тарелку. Чтобы создать особое праздничное настроение, обвяжите салфетку красной лентой, добавив к ней еловую или сосновую веточку. Если вам больше нравятся бумажные салфетки, то лучше всего выбрать однотонные.
Столовые карточки
Столовые карточки, которые адресованы гостям или членам семьи, создадут ощущение, что каждому здесь рады. Карточки могут быть очень креативными. Например, это может быть имбирное печенье, на котором белой глазурью написано имя гостя. Персональную карточку можно дополнить фруктом или еловой шишкой, или элегантной елочной игрушкой (а, может, и совершенно простой). Пусть столовые карточки послужат как красивая память о празднике!
Посуда
Выбирая посуду, подумайте, какого эффекта вы хотите добиться. Если посуда – это один из главных акцентов оформления, то выбирайте цветную, роскошную посуду с узором. Если посуда не выполняет роль главного акцента, то лучше выбрать однотонную посуду без узора. Чтобы создать современное оформление, дополните посуду столовыми принадлежностями другого цвета и стаканами необычной формы. В качестве подставок для декоративной посуды можно использовать деревянные подносы или интересные плетеные салфетки.
Свечи и подсвечники
Подсвечники и свечи создают теплую атмосферу. Поиграйте с разными размерами, формами и цветами свечей, чтобы создать торжественное и актуальное оформление стола. Свечи можно поставить на разные подставки, которые послужат дополнительным элементом оформления.
Зелень, цветы и другой декор
Празднование Рождества и Нового года невозможно представить без хвойных деревьев. Дополните оформление стола еловыми, сосновыми или можжевеловыми ветками. Поставьте их в красивую вазу или сделайте хвойную гирлянду через весь стол. В оформлении стола можно использовать сухие растения. Для более сильного эффекта остановите свой выбор на золотых, серебряных или бронзовых оттенках. Если вам больше нравятся цветы, то белый или красный амариллис может придать оформлению стола элегантный акцент. Гранаты тоже могут послужить отличным декором для рождественского или новогоднего торжества.
«Пусть вам удастся создать по-настоящему торжественную атмосферу и в доме, и на столе! Поддайтесь фантазии! Комбинируйте новые и давно привычные вещи. Проявите свою личность и создайте свою собственную праздничную историю. Желаю красивых и творческих праздников!» – говорит Криста Чакане.
В фото декоры, аксессуары и примеры накрытого стола из магазинов т/ц Alfa: Cenuklubs.lv, Alan Deko, Rito, Home&You, Zara Home, Tiger Shop.
Над проектом "Да будет праздник!" работали: содержание – в сотрудничестве с ТЦ Alfa, дизайн – Оскарс Дрегис, разработка – Эрвин Малначс, редактор – Кристине Мелне, руководитель проекта – Марта Цируле, эксперт по медиакоммуникациям – Илона Тесъюле-Линмейере.
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