Традиции и ритуалы для красивых и душевных праздников
Текст: в сотрудничестве с ТЦ Alfa Фото: пресс-фото ТЦ Alfa
Издавна декабрь считается одним из самых чудесных и магических месяцев. Это время, когда в ожидании Рождества и Нового года мы встречаемся с чудесами, проводим разные ритуалы для привлечения счастья и удачи или же продолжаем праздничные традиции наших предков. Т/ц Alfa делится советами, как привлечь удачу и что нужно учесть, чтобы праздники по-настоящему удались, а 2022-й год был бы успешным и счастливым.
Венок Адвента
Зимнее солнцестояние знаменует собой самый короткий день и самую длинную ночь в году, и мы празднуем поворот солнца в сторону света. В свою очередь в христианском мире в Рождество отмечают появление на свет Иисуса Христа, а время ожидания называется Адвентом. В ходе времени христианские традиции и языческие ритуалы сосуществовали друг с другом, и в наши дни этот праздник в разных вариациях отмечают по всему миру. В разных вариациях нас сейчас радуют и венки Адвента – они могут быть сплетенные своими руками, так и купленные в магазине, роскошные и простые, красочные и сдержанные. Какой бы именно венок Адвента ни украсил ваш дом, он гласит о том, что праздник уже здесь, у дверей.
Календарь Адвента
Идея календаря Адвента состоит в том, чтобы с первого дня декабря и до Рождественского утра каждый день получать небольшой подарок – шоколад, игрушку, заколку, форму для выпечки имбирного печенья и др. По содержанию и по форме для календаря Адвента нет никаких ограничений. На полках магазинов и на ярмарках можно найти множество версий календаря – как готовых, так и тех, которые надо наполнять самим. Но самые старательные, задействовав фантазию и ловкость, могут самостоятельно организовать ежеутренний сюрприз для своих близких, сделав и сам календарь, и приготовив подарочки.
Подарки
Рождество нельзя представить себе без подарков! Какими бы они ни были – купленные в магазине или созданные своими руками – главное, чтобы подарок был подарен от всего сердца и чтобы совпадал с пожеланиями получателя. Упаковывая подарки, используйте материалы и декор, дружественный по отношению к окружающей среде, например, сосновые или еловые шишки, веточки и пр., – это придаст подарку особое торжественное оформление. Упаковку подарка можно доверить профессионалам, например, если вы покупаете подарок в т/ц Alfa, то можете бесплатно упаковать его в особой студии упаковки подарков.
Новогодняя елочка
Что за Рождество и Новый год без главной праздничной принцессы – елочки? Елочка служит не только элементом праздника и интерьера. Совместное украшение елки может принести много радости и теплых эмоций. Красивые и блестящие елочные игрушки, самодельные или унаследованные из поколения в поколение – как бы вы ни украшали свою елочку, это точно может стать прекрасной праздничной традицией и поводом для душевных разговоров.
На праздничном столе – девять блюд
Старое поверье гласит: чтобы следующий год был сытым, плодотворным и богатым, на столе должно быть по меньшей мере девять разных блюд. Издавна это был горох, бобы, свиной пятачок, пироги, мясной салат, рыба и др. Сейчас у нас есть гораздо больше возможностей и нам доступно большое разнообразие блюд – мы можем не только приспособить праздничный стол к своему образу жизни, но и продолжить традиции наших предков.
Совместное времяпрепровождение
Рождество нельзя себе представить без времени, проведенного вместе со своими близкими. Пеките пироги и стройте домики из имбирного печенья, отправляйтесь в лес к елочке и вместе ее украсьте, украсьте дом и подпишите поздравительные открытки! Посвятите время своей семье и творческому времяпрепровождению, продолжая стародавние традиции или придумывая новые – традиции вашей семьи.
Собственная праздничная программа
Во многих семьях неотъемлемая новогодняя традиция – это разные праздничные концерты и постановки в детских садах, школах или коллективах. Однако, пока возможности для встреч и совместное празднование ограничены, перенесите эту прекрасную традицию домой! Это может быть домашняя детская постановка или праздничный концерт, творчески выполненные задания в обмен на подарок. Даже сам процесс подготовки наверняка будет наполнен милыми моментами и праздничным ожиданием.
Литье из олова – на счастье
Один из самых популярных обычаев в Латвии – это литье оловянных формочек. Этот процесс обладает волшебной силой, в нем могут участвовать как взрослые, так и дети. После того, как раскаленное олово попало в воду и затвердело, отлитую форму надо рассмотреть при свете свечи. По ее тени на стене можно истолковать, что нас ждет в следующем году, и вариаций на тему могут быть миллионы. К этому процессу нужно подходить как можно более творчески и без лишних волнений, и следует помнить, что каждый сам кузнец своего счастья.
Привлечение счастья и удачи
Большая часть новогодних традиций связана с привлечением счастья и удачи. Довольно популярна такая вещь, как создание списка желаний, который нужно сжечь в новогоднюю ночь. Многие верят, что таким образом можно «отправить вселенной» свои задумки, и они исполнятся. Но нужно помнить, что желания должны быть сформулированы очень четко. Некоторые в Новогоднюю ночь кладут в кошелек рыбные чешуйки, потому что тогда, согласно примете, весь год не будет недостатка в деньгах. Еще одна популярная новогодняя традиция – создание коллажей, когда на листе бумаги записывают, рисуют или наклеивают все желания, которые должны сбыться в следующем году.
Что говорит психолог Ивета Ауните о важности праздников
Традиции отображает нашу систему ценностей – какие праздники отмечаем, почему нам это так важно и в особенности то, какие праздники мы не празднуем или не признаем как важные для своей семьи или личности.
Праздники – это предмет для дискуссий, разговоров, в которых раскрывается то, что важно для нас как для семьи, от чего мы приходим в восторг, а отчего нет. Праздничные традиции, которые прививаются в семье, наследуются из поколения в поколение. Если детей с самого раннего возраста мы будем приучать создавать и отмечать праздники, то они, когда вырастут, смогут успешно внедрить их в свою жизнь и передать следующим поколениям.
Очень важно создавать позитивные эмоции с точки зрения хорошего самочувствия, однако это не единственные функции, которые выполняет отмечание праздников. Праздники позволяют унаследовать семейные традиции, они способствуют дискуссиям о их важности и необходимости или как раз наоборот – о несоответствии семейным ценностям. Они развивают креативность и учат исследовать себя и больше вслушиваться в других.
Чтобы создать праздник для кого-то, нужно приложить определенные усилия – придумать, как и где праздновать, что купить, какие подарки купить. Это развивает креативность и эмпатию. Во время пандемии, когда публичные развлечения недоступны, креативность играет особую роль, и ее надо проявить по-настоящему, чтобы вечеринка удалась на славу. Нужно уметь создавать праздник самим, без внешних стимулов. Дети таким образом учатся подстраиваться под существующие обстоятельства, развлекать себя самостоятельно и видеть, что на самом деле для настоящего праздничного ощущения нужно не так и много.
Фото из магазинов т/ц Alfa: Tiger Shop, L'occitane, Stenders, Accessorize, Douglas, H&M, Floras maģija, Jānis Roze, Alan Deko, Lāči, Coffe Garden.
Над проектом "Да будет праздник!" работали: содержание – в сотрудничестве с ТЦ Alfa, дизайн – Оскарс Дрегис, разработка – Эрвин Малначс, редактор – Кристине Мелне, руководитель проекта – Марта Цируле, эксперт по медиакоммуникациям – Илона Тесъюле-Линмейере.
Обновление данных для оплаты абонемента на платный контент DELFI
Добрый день!
DELFI проводит улучшения сервиса и безопасности. Чтобы сделать ваши платежи более удобными и безопасными, пожалуйста, обновите свои платежные данные здесь, на сайте DELFI*. В благодарность за сотрудничество дарим вам абонемент на 8 недель за 1 евро.
*В случае, если вы не обновите данные, абонемент продолжит действовать до окончания оплаченного периода, а следующий платеж может не удасться. Если так произошло, пожалуйста, оформите абонемент заново.
Loading...
Что бы удалить профиль Вам необходимо прервать подписку DELFI plus. Это можно сделать в разде аккаунта "Подписка на DELFI plus"
Отправлено успешно!
Ошибка! Неудалось отправить! Попробуйте позже!
Loading...
Спасибо за поддержку качественной журналистики! Ваша подписка уже активна.
Код подписки недействителен.
Atvainojiet!
Radusies tehniska kļūme.
Apmaksa izvēlētajā veidā pašlaik nav pieejama. Mēģiniet, lūdzu, vēlāk! Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Atvainojiet!
Radusies tehniska kļūme.
Apmaksa izvēlētajā veidā pašlaik nav pieejama. Mēģiniet, lūdzu, vēlāk! Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!