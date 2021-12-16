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Традиции и ритуалы для красивых и душевных праздников
Текст: в сотрудничестве с ТЦ Alfa
Фото: пресс-фото ТЦ Alfa
Издавна декабрь считается одним из самых чудесных и магических месяцев. Это время, когда в ожидании Рождества и Нового года мы встречаемся с чудесами, проводим разные ритуалы для привлечения счастья и удачи или же продолжаем праздничные традиции наших предков. Т/ц Alfa делится советами, как привлечь удачу и что нужно учесть, чтобы праздники по-настоящему удались, а 2022-й год был бы успешным и счастливым.
Венок Адвента
Зимнее солнцестояние знаменует собой самый короткий день и самую длинную ночь в году, и мы празднуем поворот солнца в сторону света. В свою очередь в христианском мире в Рождество отмечают появление на свет Иисуса Христа, а время ожидания называется Адвентом. В ходе времени христианские традиции и языческие ритуалы сосуществовали друг с другом, и в наши дни этот праздник в разных вариациях отмечают по всему миру. В разных вариациях нас сейчас радуют и венки Адвента – они могут быть сплетенные своими руками, так и купленные в магазине, роскошные и простые, красочные и сдержанные. Какой бы именно венок Адвента ни украсил ваш дом, он гласит о том, что праздник уже здесь, у дверей.
Календарь Адвента
Идея календаря Адвента состоит в том, чтобы с первого дня декабря и до Рождественского утра каждый день получать небольшой подарок – шоколад, игрушку, заколку, форму для выпечки имбирного печенья и др. По содержанию и по форме для календаря Адвента нет никаких ограничений. На полках магазинов и на ярмарках можно найти множество версий календаря – как готовых, так и тех, которые надо наполнять самим. Но самые старательные, задействовав фантазию и ловкость, могут самостоятельно организовать ежеутренний сюрприз для своих близких, сделав и сам календарь, и приготовив подарочки.
Подарки
Рождество нельзя представить себе без подарков! Какими бы они ни были – купленные в магазине или созданные своими руками – главное, чтобы подарок был подарен от всего сердца и чтобы совпадал с пожеланиями получателя. Упаковывая подарки, используйте материалы и декор, дружественный по отношению к окружающей среде, например, сосновые или еловые шишки, веточки и пр., – это придаст подарку особое торжественное оформление. Упаковку подарка можно доверить профессионалам, например, если вы покупаете подарок в т/ц Alfa, то можете бесплатно упаковать его в особой студии упаковки подарков.
Новогодняя елочка
Что за Рождество и Новый год без главной праздничной принцессы – елочки? Елочка служит не только элементом праздника и интерьера. Совместное украшение елки может принести много радости и теплых эмоций. Красивые и блестящие елочные игрушки, самодельные или унаследованные из поколения в поколение – как бы вы ни украшали свою елочку, это точно может стать прекрасной праздничной традицией и поводом для душевных разговоров.
На праздничном столе – девять блюд
Старое поверье гласит: чтобы следующий год был сытым, плодотворным и богатым, на столе должно быть по меньшей мере девять разных блюд. Издавна это был горох, бобы, свиной пятачок, пироги, мясной салат, рыба и др. Сейчас у нас есть гораздо больше возможностей и нам доступно большое разнообразие блюд – мы можем не только приспособить праздничный стол к своему образу жизни, но и продолжить традиции наших предков.
Совместное времяпрепровождение
Рождество нельзя себе представить без времени, проведенного вместе со своими близкими. Пеките пироги и стройте домики из имбирного печенья, отправляйтесь в лес к елочке и вместе ее украсьте, украсьте дом и подпишите поздравительные открытки! Посвятите время своей семье и творческому времяпрепровождению, продолжая стародавние традиции или придумывая новые – традиции вашей семьи.
Собственная праздничная программа
Во многих семьях неотъемлемая новогодняя традиция – это разные праздничные концерты и постановки в детских садах, школах или коллективах. Однако, пока возможности для встреч и совместное празднование ограничены, перенесите эту прекрасную традицию домой! Это может быть домашняя детская постановка или праздничный концерт, творчески выполненные задания в обмен на подарок. Даже сам процесс подготовки наверняка будет наполнен милыми моментами и праздничным ожиданием.
Литье из олова – на счастье
Один из самых популярных обычаев в Латвии – это литье оловянных формочек. Этот процесс обладает волшебной силой, в нем могут участвовать как взрослые, так и дети. После того, как раскаленное олово попало в воду и затвердело, отлитую форму надо рассмотреть при свете свечи. По ее тени на стене можно истолковать, что нас ждет в следующем году, и вариаций на тему могут быть миллионы. К этому процессу нужно подходить как можно более творчески и без лишних волнений, и следует помнить, что каждый сам кузнец своего счастья.
Привлечение счастья и удачи
Большая часть новогодних традиций связана с привлечением счастья и удачи. Довольно популярна такая вещь, как создание списка желаний, который нужно сжечь в новогоднюю ночь. Многие верят, что таким образом можно «отправить вселенной» свои задумки, и они исполнятся. Но нужно помнить, что желания должны быть сформулированы очень четко. Некоторые в Новогоднюю ночь кладут в кошелек рыбные чешуйки, потому что тогда, согласно примете, весь год не будет недостатка в деньгах. Еще одна популярная новогодняя традиция – создание коллажей, когда на листе бумаги записывают, рисуют или наклеивают все желания, которые должны сбыться в следующем году.
Что говорит психолог Ивета Ауните о важности праздников
Традиции отображает нашу систему ценностей – какие праздники отмечаем, почему нам это так важно и в особенности то, какие праздники мы не празднуем или не признаем как важные для своей семьи или личности.
Праздники – это предмет для дискуссий, разговоров, в которых раскрывается то, что важно для нас как для семьи, от чего мы приходим в восторг, а отчего нет. Праздничные традиции, которые прививаются в семье, наследуются из поколения в поколение. Если детей с самого раннего возраста мы будем приучать создавать и отмечать праздники, то они, когда вырастут, смогут успешно внедрить их в свою жизнь и передать следующим поколениям.
Очень важно создавать позитивные эмоции с точки зрения хорошего самочувствия, однако это не единственные функции, которые выполняет отмечание праздников. Праздники позволяют унаследовать семейные традиции, они способствуют дискуссиям о их важности и необходимости или как раз наоборот – о несоответствии семейным ценностям. Они развивают креативность и учат исследовать себя и больше вслушиваться в других.
Чтобы создать праздник для кого-то, нужно приложить определенные усилия – придумать, как и где праздновать, что купить, какие подарки купить. Это развивает креативность и эмпатию. Во время пандемии, когда публичные развлечения недоступны, креативность играет особую роль, и ее надо проявить по-настоящему, чтобы вечеринка удалась на славу. Нужно уметь создавать праздник самим, без внешних стимулов. Дети таким образом учатся подстраиваться под существующие обстоятельства, развлекать себя самостоятельно и видеть, что на самом деле для настоящего праздничного ощущения нужно не так и много.
Фото из магазинов т/ц Alfa: Tiger Shop, L'occitane, Stenders, Accessorize, Douglas, H&M, Floras maģija, Jānis Roze, Alan Deko, Lāči, Coffe Garden.
Над проектом "Да будет праздник!" работали: содержание – в сотрудничестве с ТЦ Alfa, дизайн – Оскарс Дрегис, разработка – Эрвин Малначс, редактор – Кристине Мелне, руководитель проекта – Марта Цируле, эксперт по медиакоммуникациям – Илона Тесъюле-Линмейере.

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