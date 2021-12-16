Традиции и ритуалы для красивых и душевных праздников

Зимнее солнцестояние знаменует собой самый короткий день и самую длинную ночь в году, и мы празднуем поворот солнца в сторону света. В свою очередь в христианском мире в Рождество отмечают появление на свет Иисуса Христа, а время ожидания называется Адвентом. В ходе времени христианские традиции и языческие ритуалы сосуществовали друг с другом, и в наши дни этот праздник в разных вариациях отмечают по всему миру. В разных вариациях нас сейчас радуют и венки Адвента – они могут быть сплетенные своими руками, так и купленные в магазине, роскошные и простые, красочные и сдержанные. Какой бы именно венок Адвента ни украсил ваш дом, он гласит о том, что праздник уже здесь, у дверей.