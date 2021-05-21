Когда журналисту Карлису Стрейпсу пришло сообщение с текстом «Поздравляю с наградой!», он немного растерялся – ведь он ничего не получал! Вскоре стали приходить и другие поздравления, а в медиа появилась информация о том, что Стрейпс оказался среди награжденных Орденом Трех звезд. Опытный журналист сидел и дрожал от волнения и удивления – ведь он получил высшую государственную награду.

Стрейпс получил орден за активное участие в Народном фронте Латвии в период восстановления независимости. Награждение не вызвало никаких споров, однако дискуссии разгорелись годом позже, этой весной, когда орден получил ряд его коллег по цеху. Решение наградить 12 журналистов привело к критике, масло в огонь подлил и один из награжденных, Янис Домбурс, который публично поделился своими мыслями о дискредитации ордена.

Как измерить масштабность заслуг перед Отечеством? Стоит ли награждать за пожизненный вклад, или претендовать на орден могут даже молодые? Остались ли еще достойные кандидаты? Чтобы разобраться в этих вопросах, DELFI побеседовал о тонкостях награждения Орденом Трех звезд с экс-президентами.